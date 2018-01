Serie A Atalanta | Gasperini | Vittoria straordinaria | Roma dominata

Serie A Atalanta - Gasperini : "Roma dominata - ci sentiamo forti" : ROMA - "Non entro nel merito dell'espulsione di De Roon e della mia cacciata, perché ho sentito dei commenti che non mi sono piaciuti. Kolarov fa anche l'occhiolino, cosa voleva dire secondo voi?" . ...

PAGELLE / Roma Atalanta (1-2) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 20^ giornata) : Le PAGELLE di Roma Atalanta (1-2) per il Fantacalcio: i voti con i rispettivi giudizi. La Dea passa allo stadio Olimpico: decidono Cornelius e De Roon - espulso in seguito - non basta Dzeko(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 20:39:00 GMT)

Serie A Roma-Atalanta 1-2 - il tabellino : ROMA - La Roma cade all'Olimpico contro l'Atalanta. I nerazzurri di Gasperini (espulso a fine primo tempo dopo il rosso a De Roon) vincono 1-2 con i gol di Cornelius e De Roon nel primo tempo e ...

Serie A - la Roma crolla contro l'Atalanta in dieci : 2-1 per i bergamaschi con Cornelius e De Roon : Roma-Atalanta 1-2 nel posticipo delle 18 della 20ma giornata. Nel primo tempo bergamaschi in rete con Cornelius (14') e De Roon (19'). Lo stesso De Roon è stato espulso al 45'. Nella ripresa ...

Serie A : Roma-Atalanta 1-2 : espulsi De Roon e Gasperini : Roma-Atalanta 1-2 (primo tempo 0-2) MARCATORI: Cornelius (A) al 19', De Roon (A) al 20' p.t.; Dzeko (R) all'11' s.t.. ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi (dal 38' s.t. Bruno Peres), Manolas, Fazio, ...

Serie A - Roma-Atalanta 1-2 : sorpresa all'Olimpico - in gol Cornelius e De Roon : ROMA - L'Atalanta dei miracoli compie l'ennesimo capolavoro della stagione: oggi è il turno della Roma, messa in ginocchio (2-1) dalle reti di Cornelius e De Roon. Quest'ultimo lascia la squadra di ...

Serie A - Roma-Atalanta 1-2 : a Di Francesco non basta il ritorno al gol di Dzeko : ROMA - Comincia nel peggiore dei modi il nuovo anno della Roma . La squadra di Di Francesco perde in casa contro l' Atalanta per 2-1 al termine di una partita cominciata male e, nonostante una buona ...

Serie A Roma-Atalanta 1-2 - il tabellino : ROMA - L'Atalanta batte 1-2 la Roma all'Olimpico con i gol di Cornelius e De Roon nel primo tempo. Per i nerazzurri, in dieci uomini nel secondo tempo per il rosso a De Roon, si tratta della terza ...

Serie A - Roma-Atalanta 1-2 : colpo dei bergamaschi in dieci : Nel penultimo match del 20° turno di Serie A, impresa dell'Atalanta all'Olimpico: la squadra di Gasperini batte 2-1 la Roma, che sprofonda a -12 dalla vetta (con una partita da recuperare) ed è quinta ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Roma-Atalanta 1-2 - gli orobici sbancano l’Olimpico - giallorossi in crisi : L’Atalanta non si ferma più. Gli uomini di Giampiero Gasperini dopo aver espugnato il San Paolo, nei quarti di finale di Coppa Italia, si confermano anche in campionato sbancando l’Olimpico e superando la Roma 2-1. Un risultato figlio di una prova eccezionale della formazione nerazzurra a segno nel primo tempo con Cornelius e De Roon, espulso poi per doppia ammonizione. In superiorità numerica per tutta la ripresa, la squadra di Di ...

Video Gol Roma Atalanta 1-2 : Highlights e Tabellino Serie A 06-01-2018 : Risultato Finale Roma-Atalanta 1-2: Cronaca e Video Gol Cornelius, De Roon, Dzeko 20° Giornata Serie A 06 Gennaio 2018. Continua il momento nero della Roma, che da quasi un mese non riesce a più a vincere. All’Olimpico Roma-Atalanta finisce 1-2 per la squadra bergamasca, chela contrario della Roma dimostra ancora una volta di essere in un periodo di forma straordinario. Il primo tempo gira tutto a favore della squadra ospite, capace ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : l'Atalanta passa all'Olimpico! Diretta gol live score : Risultati Serie A, 20^ giornata: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite. Il Napoli si conferma in vetta, vince anche il Milan ma il vero colpo è quello del Benevento(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 19:45:00 GMT)

LIVE Roma-Atalanta - 20a giornata Serie A in DIRETTA : 0-2 - si ricomincia! Entra Cristante : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Roma-Atalanta , incontro valido per la ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2017-2018. La Roma, reduce dal pareggio con il Sassuolo all'...

Pagelle/ Roma Atalanta : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 20^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Roma Atalanta per il Fantacalcio: i voti con i rispettivi giudizi ai calciatori impegnati nella partita di cartello di sabato, per la 20^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 19:08:00 GMT)