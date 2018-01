Serie A | 20^ giornata | Benevento-Sampdoria | Le formazioni | Ciciretti out

VIDEO / Fiorentina Inter (1-1) : highlights e gol. L'analisi di Spalletti (Serie A 20^ giornata) : VIDEO Fiorentina Inter (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita giocata al Franchi e valida nella 20^ giornata del campionato della Serie A. (Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 12:23:00 GMT)

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : in campo a Torino! (20^ giornata) : RISULTATI SERIE A, 20^ giornata: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che sabato 6 gennaio si giocano per il primo turno nel girone di ritorno del campionato(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 12:06:00 GMT)

Video / Fiorentina Inter (1-1) : highlights e gol. Icardi contento a metà (Serie A 20^ giornata) : Video Fiorentina Inter (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita giocata al Franchi e valida nella 20^ giornata del campionato della Serie A. (Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 11:34:00 GMT)

Video / Chievo Udinese (1-1) : highlights e gol. Per Radovanovic una dedica speciale (Serie A 20^ giornata) : Video Chievo Udinese (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 20^ giornata del Campionato di Serie A e giocata al Bentegodi. (Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 11:32:00 GMT)

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : i numeri dell'andata (20^ giornata) : Risultati Serie A, 20^ giornata: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che sabato 6 gennaio si giocano per il primo turno nel girone di ritorno del campionato(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 10:50:00 GMT)

VIDEO / Fiorentina Inter (1-1) : highlights e gol. La gioia di Simeone (Serie A 20^ giornata) : VIDEO Fiorentina Inter (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita giocata al Franchi e valida nella 20^ giornata del campionato della Serie A. (Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 10:25:00 GMT)

VIDEO / Chievo Udinese (1-1) : highlights e gol. L'analisi di Oddo (Serie A 20^ giornata) : VIDEO Chievo Udinese (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 20^ giornata del Campionato di Serie A e giocata al Bentegodi. (Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 10:18:00 GMT)

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : focus sulla capolista (20^ giornata) : RISULTATI SERIE A, 20^ giornata: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che sabato 6 gennaio si giocano per il primo turno nel girone di ritorno del campionato(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 09:23:00 GMT)

Video/ Fiorentina Inter (1-1) : highlights e gol della partita (Serie A 20^ giornata) : Video Fiorentina Inter (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita giocata al Franchi e valida nella 20^ giornata del campionato della Serie A. (Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 09:17:00 GMT)

Video/ Chievo Udinese (1-1) : highlights e gol della partita (Serie A 20^ giornata) : Video Chievo Udinese (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 20^ giornata del Campionato di Serie A e giocata al Bentegodi. (Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 09:15:00 GMT)

Serie A oggi (6 gennaio) - gli orari e il calendario delle partite della 20^ giornata. Programma e come vederle in tv e Live Streaming : Epifania di grande calcio con la 20^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Sabato 6 gennaio davvero ricco di partite prima della sosta invernale che quest’anno è stata posticipata per poter giocare durante le festività natalizie. Ci sarà davvero da divertirsi con un turno particolarmente appassionante e divertente. Si incomincia già alle ore 12.30 con il consueto lunch match: toccherà al nuovo Torino di Mazzarri che affronterà il Bologna. ...

Probabili formazioni/ Cagliari Juventus : quote - le ultime novità live (Serie A 20^ giornata) : Probabili formazioni Cagliari Juventus: quote e ultime novità live sui moduli e i titolari per il posticipo di Serie A per la 20^ giornata alla Sardegna Arena(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 04:25:00 GMT)

Probabili formazioni/ Milan Crotone : quote - le ultime novità live (Serie A 20^ giornata) : Probabili formazioni Milan Crotone: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che a San Siro si affrontano nella ventesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 04:06:00 GMT)

Probabili formazioni/ Roma Atalanta : quote - le ultime novità live (Serie A 20^ giornata) : Probabili formazioni Roma Atalanta: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano all'Olimpico per la ventesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 03:00:00 GMT)