Serie A | 20^ giornata | Benevento-Sampdoria | Le formazioni | Ciciretti out

DIRETTA/ Monza-Padova (risultato live 1-1) streaming video e tv : 3^ set (Serie A1 20^ giornata) : DIRETTA Monza Padova: info streaming video e tv. I patavini di Baldovin volano alla Candy Arena con l'obbiettivo di mettere in sicurezza il sesto posto in classifica.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 18:53:00 GMT)

DIRETTA/ Monza-Padova (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - si gioca! (Serie A1 20^ giornata) : DIRETTA Monza Padova: info streaming video e tv. I patavini di Baldovin volano alla Candy Arena con l'obbiettivo di mettere in sicurezza il sesto posto in classifica.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 17:42:00 GMT)

Monza-Padova / Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Serie A1 20^ giornata) : diretta Monza Padova: info Streaming video e tv. I patavini di Baldovin volano alla Candy Arena con l'obbiettivo di mettere in sicurezza il sesto posto in classifica.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 08:05:00 GMT)

Amatori-A - la Serie a con i due punti. 20^ giornata : Prima giornata di ritorno del nostro Amatoria-A, la rubrica che analizza il campionato di Serie A re-immaginandolo come una competizione in cui la vittoria mette in palio due punti anziché tre (il pari vale sempre uno), un po’ come succede in molti campionati amatoriali. Andiamo ad analizzare gli avvenimenti dell’ultima giornata!! Qui la 19^ giornata Amatori-A, 20^ giornata Non perde un colpo il Napoli, anche se per avere la ...

Video/ Roma Atalanta (1-2) : Strootman infuriato. Highlights e gol della partita (Serie A 20^ giornata) : Video Roma Atalanta (1-2): Highlights e gol della partita di Serie A per la 20^ giornata. Le immagini del big-match all'Olimpico: Cornelius e De Roon firmano il colpaccio (6 gennaio 2018)(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 13:12:00 GMT)

VIDEO/ Napoli Verona (2-0) : highlights e gol. Parla Jose Callejon (Serie A 20^ giornata) : VIDEO Napoli Verona (risultato finale 2-0): gli highlights e i gol della partita del San Paolo. I partenopei si confermano in testa alla Serie A grazie alle reti di Koulibaly e Callejon(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 12:42:00 GMT)

VIDEO/ Milan Crotone (1-0) : highlights e gol. Bonucci : faccio parlare il campo (Serie A 20^ giornata) : VIDEO Milan Crotone (1-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata a San Siro. Leonardo Bonucci trova il primo gol, i rossoneri battono i calabresi e salgono in classifica(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 12:20:00 GMT)

Video/ Napoli Verona (2-0) : highlights e gol. Caracciolo : dobbiamo dare di più (Serie A 20^ giornata) : Video Napoli Verona (risultato finale 2-0): gli highlights e i gol della partita del San Paolo. I partenopei si confermano in testa alla Serie A grazie alle reti di Koulibaly e Callejon(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 11:33:00 GMT)

Video/ Milan Crotone (1-0) : highlights e gol. Parla Walter Zenga (Serie A 20^ giornata) : Video Milan Crotone (1-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata a San Siro. Leonardo Bonucci trova il primo gol, i rossoneri battono i calabresi e salgono in classifica(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 11:31:00 GMT)

Video/ Cagliari-Juventus (0-1) : highlights e gol. Padoin : noi penalizzati (Serie A 20^ giornata) : Video Cagliari Juventus (0-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 20^ giornata. Le immagini salienti del posticipo di campionato alla Sardegna Arena (6 gennaio 2018)(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 11:29:00 GMT)

VIDEO/ Napoli Verona (2-0) : highlights e gol. Sarri : la sosta è una bestemmia (Serie A 20^ giornata) : VIDEO Napoli Verona (risultato finale 2-0): gli highlights e i gol della partita del San Paolo. I partenopei si confermano in testa alla Serie A grazie alle reti di Koulibaly e Callejon(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 10:34:00 GMT)

VIDEO/ Milan Crotone (1-0) : highlights e gol. Gattuso e la sosta (Serie A 20^ giornata) : VIDEO Milan Crotone (1-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata a San Siro. Leonardo Bonucci trova il primo gol, i rossoneri battono i calabresi e salgono in classifica(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 10:29:00 GMT)

VIDEO/ Cagliari-Juventus (0-1) : highlights e gol. Allegri e la classifica (Serie A 20^ giornata) : VIDEO Cagliari Juventus (0-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 20^ giornata. Le immagini salienti del posticipo di campionato alla Sardegna Arena (6 gennaio 2018)(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 10:22:00 GMT)

PAGELLE/ Cagliari-Juventus (0-1) : Fantacalcio - voti della partita : Bernardeschi top! (Serie A 20^ giornata) : Le PAGELLE di Cagliari Juventus, partita della Sardegna Arena per la ventesima giornata del campionato di Serie A: i voti per il Fantacalcio a tutti i giocatori che sono scesi in campo(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 09:46:00 GMT)