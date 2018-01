SE È MORTO NON SERVIAMO PIÙ Napoli | talassemico morì in attesa del 118

È MORTO l’astronauta John Young - nono uomo a mettere piede sulla Luna : l’astronauta statunitense John Young, nono uomo a mettere piede sulla Luna, è morto sabato 6 gennaio: aveva 87 anni. La notizia è stata diffusa su Twitter dall’astronauta Terry Virts e in seguito confermata dalla NASA. Nella sua lunga carriera come The post È morto l’astronauta John Young, nono uomo a mettere piede sulla Luna appeared first on Il Post.

Napoli - la telefonata al 118 dopo il malore : “Vomita sangue. Forse è MORTO”. “Se è MORTO allora non serviamo più” : “Se è morto allora non serviamo più“. È il 3 agosto del 2017 e al 118 di Napoli arrivano in pochi minuti otto telefonate. Arrivano tutte dalla stazione centrale e a farle sono le guardie giurate, gli agenti della polizia ferroviaria, persino un passante. Chiamano perché hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di un’ambulanza, perché al binario 14 c’è un uomo che sta male: si chiama Marco D’Aniello, ha 42 anni e da ...

VIRGINIO BRUNI TEDESCHI/ Chi è il fratello di Carla MORTO di Aids : "“E’ un dolore che non passa” (Verissimo) : Carla BRUNI ha raccontato il dolore per la morte del fratello VIRGINIO per Aids e quanto il dolore per questa perdita sia ancora vivo e difficile da accettare(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 04:21:00 GMT)

Rigopiano - la rabbia del fratello del cameriere MORTO : "Non è riconosciuto come vittima del lavoro" : La battaglia di Francesco - Francesco D'Angelo, fratello gemello della vittima, denuncia che l'Inail non riconosce quella di Gabriele come una morte sul lavoro "nonostante avesse lavorato fino all'...

La beffa dopo Rigopiano : Per l'Inail Gabriele non è MORTO sul lavoro : Per l'Inail Gabriele D'angelo non è morto sul lavoro. Eppure quando la slavina di Rigopiano ha travolto l'hotel, trascinandosi dietro detriti e anime, lui non era lì per rilassarsi o passare un fine settimana alla spa. Stava lavorando come cameriere. La denuncia del familiareSecondo Francesco, fratello gemello di Gabriele, l'Inail non riconosce quella di D'Angelo come una morte bianca. "Lo stabilisce una legge ...