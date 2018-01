Scuola | ultime novità oggi 5 01 maestre diplomate | la posizione del Miur

Ultime contratto Scuola 2018 : novità stipendi - statali avranno meno di 85 euro Video : Il rinnovo del #contratto della #scuola, negli incontri all'Aran di inizio 2018, subisce un nuovo stop sulle cifre degli aumenti degli stipendi dei docenti e degli altri impiegati del comparto. Infatti, nel tavolo di ieri è emerso che, al di la' delle rassicurazioni del ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, le risorse per assicurare gli aumenti minimi di 85 euro del Governo Gentiloni in realta' sono insufficienti. E, inoltre, sono disattese ...

CONTRATTI STATALI/ Rinnovo Scuola : il problema dell’eterogeneità e la busta paga dei presidi (ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, ultime notizie di oggi 6 gennaio 2018: Rinnovo Scuola Pa, il problema dell'eterogeneità e la busta paga "aumentata" dei dirigenti scolastici(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 02:10:00 GMT)

Ultime novità contratti statali 2018 e Scuola : aumenti stipendi € 73 e arretrati Video : Si va verso la fine di uno dei contratti #statali più importanti per numero di dipendenti, ovvero quello della #scuola e dell'Universita'. Secondo quanto ribadito ieri dal ministro per l'Istruzione, Valeria Fedeli, le risorse ci sono per aumentare gli stipendi dei docenti e del personale impiegato nella scuola. Dunque occorre accelerare le trattative all'Aran per arrivare alla firma del #contratto. In tutto, per l'intero comparto, si tratta di ...

CONTRATTI STATALI/ Rinnovo Scuola - ministro Fedeli : “ci sono le risorse per gli aumenti” (ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, ultime notizie di oggi 4 gennaio 2018: oggi nuovo incontro Aran per Rinnovo contratto docenti Scuola. Aumenti stipendi, problemi sulle cifre e sui bonus(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 13:25:00 GMT)

Ultime contratto Scuola 2018 : novità oggi 3/01 - aumenti stipendi di € 130/140? Video : Si continua a trattare sugli aumenti degli stipendi dei docenti e del personale della #scuola con il rinnovo del contratto degli statali del 2018. Novita' arrivano dall'incontro tenutosi nella giornata di ieri che ha sancito la riapertura delle trattative per il nuovo contratto della scuola con i sindacati. Nel tavolo è emerso il problema delle risorse: confermati gli aumenti degli stipendi dei docenti e degli impiegati della scuola per 85 euro ...

CONTRATTI STATALI/ Rinnovo Scuola - oggi incontro Aran : aumenti bassi e nodo bonus (ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, ultime notizie di oggi 4 gennaio 2018: oggi nuovo incontro Aran per Rinnovo contratto docenti Scuola. aumenti stipendi, problemi sulle cifre e sui bonus(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 02:41:00 GMT)

Contratto Scuola - ultime notizie 3/1 : resoconto UIL sulla trattativa : In merito al rinnovo del Contratto scuola 2018, la Uil afferma che “non c’è logica di scambio, piuttosto un principio, peraltro parziale, di risarcimento economico e normativo dopo dieci anni di blocco del Contratto”. In un comunicato parla del Contratto, dopo l’incontro di ieri 2 gennaio. Contratto statali: l’aumento proposto favorisce chi guadagna di più […] L'articolo Contratto scuola, ultime notizie 3/1: resoconto UIL ...

Contratti statali/ Scuola - aumenti stipendi a 200 euro : min. Fedeli - “rinnovo pronto” (ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie di oggi 2 gennaio 2018: aumenti Pa nel mondo Scuola, 200 euro in più per tutti i docenti. Ministro Fedeli, "il rinnovo è pronto"(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 10:47:00 GMT)

Scuola - ultime maestre licenziate : Fedeli su diplomate - cosa avverrà nel 2018? Video : Questione del licenziamento delle maestre dalle scuole primarie e dell'Infanzia con diploma magistrale, estromissione delle docenti dalle graduatorie ad esaurimento #gae e possibile inclusione dal prossimo anno scolastico nelle terze fasce della graduatorie di istituto: è intervenuto il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero, facendo anche il punto sul rinnovo del contratto nella #Scuola ...

Ultime contratto Scuola 2018 ad oggi 1° gennaio : stipendi docenti - aumenti € 200 Video : Ai docenti della #scuola aumenti degli stipendi con il rinnovo del contratto degli statali 2018 fino a 200 euro mensili. L'incremento delle buste paga deciso per gli statali della scuola sara' legato ai bonus di merito ed al bonus di 80 euro deciso da Renzi nel 2014. A parlarne, secondo quanto riporta Il Messaggero, è stato il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli la quale ha assicurato che i soldi per il rinnovo del contratto della scuola ...

Scuola - ultime novità maestre : fuori GaE 43 mila - a rischio docenti di ruolo Video : Via dall'insegnamento nella #Scuola i docenti che non sono laureati. All'indomani della sentenza del Consiglio di Stato che lascera' fuori decine di migliaia di maestre con titolo di studio di diploma magistrale, anche i docenti che sono entrati gia' in ruolo rischiano il posto. In tutto, secondo quanto riporta Repubblica di oggi, 29 dicembre 2017, sarebbero cinquemila le maestre che hanno gia' un contratto a tempo indeterminato, anche se con ...

Contratto Scuola 2018 ultime notizie 29 dicembre : l’Aran convoca i sindacati : Le ultime notizie relative al rinnovo del Contratto della scuola sono relative alla convocazione dei sindacati all’Aran, prevista per martedì 2 gennaio 2018: il nuovo confronto verterà sulla prosecuzione delle trattative per il rinnovo del CCNL relativo al triennio 2016/2018. Rinnovo Contratto scuola 2018 ultime notizie: sindacati convocati all’Aran il 2 gennaio L’obiettivo dei sindacati sarà quello di far confluire tutte le risorse ...

Ultime contratto statali e Scuola 2017 : con bonus docenti aumenti stipendi € 200 Video : E' rush finale sul rinnovo dei #Contratti statali e, in particolare, della #scuola e della sanita' con i relativi aumenti degli stipendi dei dipendenti dei due comparti. Dopo la firma prima di Natale scorso dei contratti riguardanti i ministeri, l'Inail, le agenzie fiscali e l'Inps è il momento della trattativa dei due comparti della Pubblica amministrazione che contano più dipendenti: circa due milioni di lavoratori del pubblico impiego che ...

Ultime contratti statali 2017 - Scuola : novità oggi 19/12 - dimezzati gli 85 euro? Video : Novita' sul nuovo del contratto degli #statali e, nel dettaglio, dei docenti e del personale Ata della #scuola arrivano dalla trattativa in corso all'Aran per il rinnovo e per gli aumenti degli stipendi. Secondo i sindacati, infatti, sarebbe a rischio l'aumento delle retribuzioni di 85 euro mensili scaturito dall'accordo di poco più di un anno fa proprio tra Governo e sindacati. E, tra i lavoratori statali, i più penalizzati potrebbero essere i ...