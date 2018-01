Sci | la Shiffrin guida gigante Kranjska

Sci alpino - Prima manche Gigante Kranjska Gora 2018 : Mikaela Shiffrin devastante - distacchi abissali! Federica Brignone in corsa per il podio : C’è poco da fare. Mikaela Shiffrin continua a essere la dominatrice di questa stagione di Coppa del Mondo. Nella Prima manche del Gigante di Kranjska Gora, è stata ovviamente l’americana la più veloce, chiudendo davanti a tutte e mettendo già una seria ipoteca sulla vittoria finale. Dossi, sci che sbattevano ed una visibilità non perfetta: niente di tutto questo è riuscito ad impensierire la sciata della campionessa di Vail, che su ...

SLALOM GIGANTE KRANJSKA GORA/ Streaming video e diretta tv - la Shiffrin in testa! (Coppa del Mondo Sci donne) : diretta GIGANTE femminile KRANJSKA GORA Streaming video e tv. Orario e risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: le azzurre fra le favorite (6 gennaio)(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 09:53:00 GMT)

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Kranjska Gora 2018 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin ipoteca la vittoria - Brignone in lizza per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Si preannuncia una gara davvero appassionante e avvincente sulle nevi slovene, l’Italia vuole essere ancora protagoniste con le sue stelle indiscusse. Federica Brignone si presenta carica dopo il successo di Lienz, Sofia Goggia cerca riscatto per tornare sul podio, Manuela Moelgg ha le carte in regola per ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kranjska Gora 2018 : le azzurre per continuare a salire sul podio in gigante. Mikaela Shiffrin favorita : A Kranjska Gora, in Slovenia, è tutto pronto per ospitare nel prossimo weekend la prossima tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Toccherà nuovamente alle specialiste delle discipline tecniche, perché in Slovenia sono in programma uno slalom gigante e uno slalom speciale, il terzo del 2018 dopo il city event di Oslo e quello di Zagabria, entrambi vinti da Mikaela Shiffrin. Sarà proprio l’americana la favorita di entrambe le ...

Sci - Shiffrin domina anche a Zagabria : 38esima vittoria in carriera : 91 7) Mielzynski 2.96 8) Liensberger +3.20 9) Meillard +3.33 10) Swenn-Larson +3.34 Classifica generale di Coppa del Mondo 1) Shiffrin 1081 2) Rebensburg 510 3) Vhlova 475 4) Holdener 450 5) ...

Sci alpino - Slalom femminile Zagabria 2018 – Le pagelle : Shiffrin Cannibale - Holdener e Hansdotter umane - male le azzurre : Oggi si è disputato lo Slalom femminile di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Dominio totale di Mikaela Shiffrin sul pendio croato, sul podio Holdener e Hansdotter. Italiane nelle retrovie. Di seguito le pagelle delle atlete che si sono messe maggiormente in vista e le azzurre. MIKAELA Shiffrin: 10. Davvero imbattibile, un’autentica Regina che domina da Cannibale e infligge distacchi abissali alle ...

Sci - la Shiffrin regina delle nevi : a Zagabria settimo successo stagionale : In più Mikaela è detentrice della coppa del Mondo che si appresta a rivincere visto che neppure a metà stagione è nettamente al comando con 1.081 punti contro i 510 della sua più immediata ...

Sci - World Cup : Mikaela Shiffrin vince anche a Zagabria : La prossima tappa di Coppa del Mondo donne sarà in Slovenia ,a Kranjska Gora, località che sostituisce Maribor dove manca la neve: sabato gigante e domenica slalom speciale. Per l'Italia torna così ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018 : la graduatoria dopo Zagabria. Mikaela Shiffrin doppia Viktoria Rebensburg! : Mikaela Shiffrin è sempre più la dominatrice della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018. L’americana ha vinto la settima gara su 15 quest’anno (ma disputandone 13), imprimendo sempre di più il suo sigillo sulla Classifica generale. La regina del Circo Bianco ha infatti ora 1081 punti totali: un punteggio che potrebbe portarla a battere il record di Tina Maze (2414). Soprattutto, Shiffrin ha praticamente doppiato la seconda ...

Sci alpino - Slalom femminile Zagabria 2018 : Mikaela Shiffrin regina indiscussa! Altra vittoria per l’americana - Holdener e Hansdotter sul podio : Ancora lei, sempre lei. Mikaela Shiffrin ha trionfato nello Slalom di Zagabria, mettendo sempre di più il suo sigillo su questa Coppa del Mondo di sci alpino. Oramai non fa più notizia: è il successo numero 7 in stagione (su 13 gare disputate, con 10 podi), il quarto nelle ultime cinque gare, per un totale di 38 in Coppa del Mondo. Staccata Marlies Schild, nel mirino Anja Paerson; soprattutto, Shiffrin compirà 22 anni a marzo e potrebbe in ...

DIRETTA / Slalom Zagabria : vince Mikaela Shiffrin! Risultato - streaming video e tv (Coppa del Mondo Sci donne) : DIRETTA Slalom femminile Zagabria streaming video e tv. Shiffrin vincitrice dominando anche in Croazia: Risultato della gara di Coppa del Mondo di sci (3 gennaio)(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 17:25:00 GMT)

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Zagabria 2018 in DIRETTA : dominio totale di Shiffrin! Sul podio Holdener e Hansdotter - italiane indietro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi croate spazio a una classica davvero imperdibile, il pendio della capitale sarà sede di una grande sfida: tutte contro Mikaela Shiffrin che sta attraversando un momento magico e non vuole più fermarsi. Il fenomeno ha vinto il City Event di Oslo (prima gara del 2018) e si era imposta anche a Lienz e ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Zagabria 2018 in DIRETTA : Handsotter in testa - lotta per il podio poi Shiffrin : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi croate spazio a una classica davvero imperdibile, il pendio della capitale sarà sede di una grande sfida: tutte contro Mikaela Shiffrin che sta attraversando un momento magico e non vuole più fermarsi. Il fenomeno ha vinto il City Event di Oslo (prima gara del 2018) e si era imposta anche a Lienz e ...

Sci : Cdm - a Zagabria Shiffrin in testa : (ANSA) - Zagabria (CROAZIA), 3 GEN - Mai stanca di vincere, la campionessa Usa Mikaela Shiffrin in 52.99 e' nettamente al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Zagabria. Secondo ...