Sci alpino | Slalom Adelboden 2018 | la startlist e i pettorali di partenza Programma

Sci alpino - Slalom femminile Kranjska Gora 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : In streaming sarà possibile seguire lo Slalom di Kranjska Gora su Rai Play, Sky Go ed Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Kranjska Gora. Il Programma ...

Sci alpino - Slalom femminile Kranjska Gora 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La due giorni di Kranjska Gora della Coppa del Mondo femminile di sci alpino si chiude con lo Slalom. Altra occasione di vittoria per Mikaela Shiffrin, che in gigante ha manifestato una volta di più la sua superiorità. Sarà impresa dura batterla ma saranno in tante a provarci, da Frida Hansdotter a Petra Vlhova, passando per Melanie Meillard e Wendy Holdener. L’Italia si affiderà principalmente a Chiara Costazza, Irene Curtoni e Manuela ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : Emanuele Buzzi trionfa nel super G di Wengen! Quarto Mattia Casse : È una grande giornata per lo sci alpino italiano. Dopo il podio di Sofia Goggia e la buona prova dei gigantisti nel circuito mondiale, la squadra azzurra brilla anche in Coppa Europa, dove Emanuele Buzzi ha vinto il super G disputato oggi a Wengen, in Svizzera. Per il 23enne di Sappada si tratta del terzo successo della carriera nel circuito continentale, arrivato al termine di una gara senza storia, con l’azzurro che ha vinto con il tempo ...

Classifica Coppa del mondo Sci alpino maschile 2018 : la graduatoria dopo il gigante di Adelboden. Marcel Hirscher in fuga! : Marcel Hirscher ha vinto ancora, raggiungendo il sesto successo stagionale, il 51° complessivo in Coppa del mondo. È stata un’altra gara fantastica il gigante di Adelboden, con l’austriaco capace di trionfare nonostante rischi elevatissimi e numeri da circo nel finale. Il cannibale è così in fuga nella Classifica generale, avendo portato il suo bottino a 774 punti, 114 in più rispetto al norvegese Henrik Kristoffersen, anche oggi ...

Sci alpino - Luca De Aliprandini : “Soddisfatto del quarto posto”. Manfred Moelgg : “Mi sono divertito - ora calma” : L’Italia si è ben comportata nel gigante di Adelbolden, classicissima della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Il miglior risultato è stato ottenuto da Luca De Aliprandini, ottimo quarto dopo le due manche. Queste le dichiarazioni che gli azzurri hanno rilasciato alla Fisi: Manfred Moelgg: “Finalmente mi sono divertito a sciare. Soddisfatto per il settimo posto, ora calma e tranquillità sia per me e la squadra: ci aspettano ...

Sci alpino - Sofia Goggia cecchino verso le Olimpiadi. Podio gigante - ritrovato l’entusiasmo : in forma nel momento clou : Sofia Goggia è in formato cecchino, come ha dichiarato lei stessa. L’azzurra ha puntato le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: manca soltanto un mese all’appuntamento più importante del quadriennio e nel momento più importante l’azzurra è riuscita a salire sul Podio in gigante per la prima volta in stagione. Le prime uscite dell’anno non erano state all’altezza del talento della bergamasca che a Kranjska Gora ...

Sci alpino - Gigante Adelboden 2018 : vince sempre Marcel Hirscher! L’Italia torna grande! 4° De Aliprandini - nei 10 Moelgg e Tonetti! : Marcel Hirscher ha trionfato nel Gigante di Adelboden, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Non è una novità quest’anno: per l’austriaco si stratta della sesta vittoria stagionale, la seconda consecutiva e la numero 51 in Coppa del Mondo (staccato Alberto Tomba, a -3 da Hermann Maier). Le modalità con cui il trionfo è arrivato, però, hanno confermato ancora una volta che siamo di fronte ad un vero e proprio fenomeno: Hirscher ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : trionfa Shiffrin - terza la Goggia : CLASSIFICA - Questa la classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile dopo il gigante di Kranjska Gora: 1. Mikaela Shiffrin (Usa) 1181 punti, 2. Viktoria Rebensburg (Ger) 534 punti,...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Ho cambiato il ritmo - mese da cecchino. Ho fame - emozioni del primo podio” : Sofia Goggia ha conquistato il terzo posto nel gigante di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Queste le dichiarazioni che la bergamasca ha rilasciato alla Fisi. Sofia Goggia: “Sono molto contenta. Non ero per nulla soddisfatta di come avevo sciato nelle prime gare in gigante. Il 31 dicembre mi sono detta: Sofia fai le cose essenziali, devi essere un cecchino questo mese. E questo sono i primi frutti. Mi ...

VIDEO Sci alpino - Sofia Goggia torna sul podio! Terzo posto nel gigante di Kranjska Gora - la gara dell’azzurra : Sofia Goggia ha conquistato un bellissimo Terzo posto nel gigante di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. L’azzurra è stata letteralmente strepitosa nella seconda manche in cui ha recuperato ben tre posizioni dopo un’opaca prima prova ed è così riuscita a tornare sul podio. Una prova che ci restituisce la bergamasca al top e che ci fa ben sperare in vista delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang ...

Sci alpino - SOFIA GOGGIA TORNA GRANDE anche in gigante! E’ terza a Kranjska Gora dietro Shiffrin e Worley! : Vince sempre Mikaela Shiffrin. Trentanovesimo successo in carriera per la campionessa americana, che trionfa nel gigante di Kranjska Gora. Una vittoria ipotecata dopo una prima manche strabiliante, visto che nella seconda Shiffrin ha gestito il vantaggio accumulato. Alle sue spalle si classifica la francese Tessa Worley, che ha recuperato cinque decimi alla statunitense, ma alla fine ha chiuso a 31 centesimi dalla vetta. Italia sempre sul podio ...

LIVE Sci alpino - Gigante Adelboden 2018 in DIRETTA : inizia la seconda manche. De Aliprandini lotta per il podio - Hirscher davanti a Kristoffersen : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi svizzere va in scena una delle gare più amate dagli sciatori, una delle grandi classiche per questa specialità, da molti è ritenuto il Gigante per eccellenza. Come ogni anno si preannuncia un grande spettacolo sperando che le condizioni meteo siano favorevoli. Il grande favorito della vigilia è ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Kranjska Gora 2018 in DIRETTA : Alphand in testa - Brignone punta al podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Si preannuncia una gara davvero appassionante e avvincente sulle nevi slovene, l’Italia vuole essere ancora protagoniste con le sue stelle indiscusse. Federica Brignone si presenta carica dopo il successo di Lienz, Sofia Goggia cerca riscatto per tornare sul podio, Manuela Moelgg ha le carte in regola per ...