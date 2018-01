Sci alpino | Prima manche Gigante Kranjska Gora 2018 | Mikaela Shiffrin devastante

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Kranjska Gora 2018 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin ipoteca la vittoria - Brignone in lizza per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Si preannuncia una gara davvero appassionante e avvincente sulle nevi slovene, l’Italia vuole essere ancora protagoniste con le sue stelle indiscusse. Federica Brignone si presenta carica dopo il successo di Lienz, Sofia Goggia cerca riscatto per tornare sul podio, Manuela Moelgg ha le carte in regola per ...

Sci alpino - Gigante Femminile Kranjska Gora 2018 : orario d'inizio e come vederlo in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : OA Sport vi proporrà la Diretta LIVE testuale del Gigante di Kranjska Gora. Il programma Sabato 6 gennaio ore 9.30 1a manche Gigante Femminile ore 12.15 2a manche Gigante Femminile CLICCA QUI PER ...

Sci alpino - Gigante Adelboden 2018 : orario d'inizio e come vederlo in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : OA Sport vi proporrà la Diretta LIVE testuale del Gigante di Adelboden. Il programma Sabato 6 gennaio ore 10.30 1a manche Gigante maschile ore 13.30 2a manche Gigante maschile CLICCA QUI PER TUTTE LE ...

LIVE Sci alpino - Gigante Adelboden 2018 in DIRETTA : la grande classica più attesa. Hirscher l'uomo da battere - De Aliprandini può ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del Gigante maschile di Adelboden , prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per ...

LIVE Sci alpino - Gigante Adelboden 2018 in DIRETTA : la grande classica più attesa. Hirscher l’uomo da battere - De Aliprandini può sorprendere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi svizzere va in scena una delle gare più amate dagli sciatori, una delle grandi classiche per questa specialità, da molti è ritenuto il Gigante per eccellenza. Come ogni anno si preannuncia un grande spettacolo sperando che le condizioni meteo siano favorevoli. Il grande favorito della vigilia è ...

Sci alpino - Gigante Femminile Kranjska Gora 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : La Coppa del Mondo di sci alpino Femminile prosegue con la tappa di Kranjska Gora. Nella città slovena la prima gara in programma è il Gigante. Mikaela Shiffrin, favorita d’obbligo, a caccia di un’altra vittoria che la avvicinerebbe ancor di più alla conquista della Sfera di Cristallo. Viktoria Rebensburg e Tessa Worley saranno le sue principali avversarie, oltre ovviamente alle italiane. Federica Brignone ha vinto l’ultimo ...

Sci alpino - Gigante Adelboden 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : La Coppa del Mondo di sci alpino maschile è di scena ad Adelboden. Il Gigante sulla mitica Chuenisbärgli, una delle piste più difficili e tecniche del Circo Bianco, apre il programma della due giorni in Svizzera. Marcel Hirscher è il favorito numero uno, dopo aver centrato la 50esima vittoria in Coppa del Mondo a Zagabria. I rivali però non gli mancano, a partire da Henrik Kristoffersen, ancora a secco di vittorie quest’anno, e Alexis ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Kranjska Gora 2018 in DIRETTA : Italia - provaci ancora! Brignone - Goggia - Moelgg e Bassino a caccia del podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Si preannuncia una gara davvero appassionante e avvincente sulle nevi slovene, l’Italia vuole essere ancora protagoniste con le sue stelle indiscusse. Federica Brignone si presenta carica dopo il successo di Lienz, Sofia Goggia cerca riscatto per tornare sul podio, Manuela Moelgg ha le carte in regola per ...

Sci alpino - Lindsey Vonn : “È stato bello potersi allenare con l’Italia. Tornerò sicuramente!” : Lindsey Vonn ha iniziato il 2018 in Italia, allenandosi insieme alla squadra di velocità italiana sulla pista “La VolatA”, sul Passo San Pellegrino. “È la prima volta che mi alleno sulla La VolatA, una pista completa e impegnativa, anche se oggi ho fatto solo pochi giri“, ha dichiarato l’americana, parole riportata da La Gazzetta dello Sport. “Ringrazio il team Italia per l’ospitalità nel tracciato. È ...

Sci alpino - Gigante Adelboden 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : In streaming sarà possibile assistere al Gigante di Adelboden su Rai Play, Sky Go ed Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del Gigante di Adelboden. Il Programma Sabato 6 ...

Sci alpino - Gigante Adelboden 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo di sci alpino maschile vola verso la neve svizzera di Adelboden. Domani è in Programma il Gigante sulla mitica Chuenisbärgli, una delle piste più difficili e tecniche del Circo Bianco. La gara sarà incerta e divertente, con un solo favorito che svetta sugli altri. Marcel Hirscher, e chi sennò. L’austriaco ha centrato la 50esima vittoria in Coppa del Mondo a Zagabria e vuole già ritoccare il proprio record, su una pista ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Adelboden 2018 : gare confermate nonostante una frana. Otto azzurri al via in gigante - debutta Alex Hofer : Non è iniziata sOtto i migliori auspici la tappa di Adelboden della Coppa del Mondo di sci alpino. La cittadina svizzera è isolata da ieri per via di una frana che ha bloccato la principale strada cantonale di accesso, in località Frutigen, in seguito ad una violenta ondata di maltempo. La Fis ha comunicato che il programma della due giorni si svolgerà regolarmente: la strada, infatti, verrà riaperta domattina alle 6, consentendo il regolare ...

Sci alpino - Gigante femminile Kranjska Gora 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Prosegue la Coppa del Mondo di sci alpino femminile con la tappa di Kranjska Gora, dedicata alla tecnica. Nella due giorni sulle nevi slovene, saranno ancora di scena le specialiste dei paletti stretti e delle porte larghe. La prima specialità in Programma è il Gigante. La favorita è ovviamente lei, Mikaela Shiffrin, autentica dominatrice del Circo Bianco, con la Sfera di Cristallo che sembra già ipotecata. L’americana non è mai sazia di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo femminile Kranjska Gora 2018 : programma - orari e tv. Cambia il calendario del fine settimana : La Coppa del Mondo di sci alpino prosegue, al femminile, nell’Est Europa. Dopo la due giorni di Zagabria con uno slalom speciale maschile e uno femminile, il 6 e il 7 gennaio le sciatrici saranno impegnate in Slovenia, per la precisione a Kranjska Gora. Il giorno dell’Epifania toccherà alle gigantiste, mentre le specialiste dei pali stretti saranno in gara domenica 7. Sono Cambiati però gli orari per le due gare del week-end: anticipate entrambe ...