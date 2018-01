Sci alpino | Lindsey Vonn | “È stato bello potersi allenare con l’Italia Tornerò

Sci alpino - Gigante Adelboden 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : In streaming sarà possibile assistere al Gigante di Adelboden su Rai Play, Sky Go ed Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del Gigante di Adelboden. Il Programma Sabato 6 ...

Sci alpino - Gigante Adelboden 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo di sci alpino maschile vola verso la neve svizzera di Adelboden. Domani è in Programma il Gigante sulla mitica Chuenisbärgli, una delle piste più difficili e tecniche del Circo Bianco. La gara sarà incerta e divertente, con un solo favorito che svetta sugli altri. Marcel Hirscher, e chi sennò. L’austriaco ha centrato la 50esima vittoria in Coppa del Mondo a Zagabria e vuole già ritoccare il proprio record, su una pista ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Adelboden 2018 : gare confermate nonostante una frana. Otto azzurri al via in gigante - debutta Alex Hofer : Non è iniziata sOtto i migliori auspici la tappa di Adelboden della Coppa del Mondo di sci alpino. La cittadina svizzera è isolata da ieri per via di una frana che ha bloccato la principale strada cantonale di accesso, in località Frutigen, in seguito ad una violenta ondata di maltempo. La Fis ha comunicato che il programma della due giorni si svolgerà regolarmente: la strada, infatti, verrà riaperta domattina alle 6, consentendo il regolare ...

Sci alpino - Gigante femminile Kranjska Gora 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Prosegue la Coppa del Mondo di sci alpino femminile con la tappa di Kranjska Gora, dedicata alla tecnica. Nella due giorni sulle nevi slovene, saranno ancora di scena le specialiste dei paletti stretti e delle porte larghe. La prima specialità in Programma è il Gigante. La favorita è ovviamente lei, Mikaela Shiffrin, autentica dominatrice del Circo Bianco, con la Sfera di Cristallo che sembra già ipotecata. L’americana non è mai sazia di ...

Sci alpino - Federica Brignone punta in grande a Kranjska Gora : “Questa pista mi piace” : Da Maribor a Kransjka Gora, cambia pista ma si resta sempre in Slovenia per la Coppa del Mondo di sci alpino. Federica Brignone, come dichiarato sul sito FISI, ha accolto con gioia la scelta della FIS di cambiare località per la tappa del massimo circuito internazionale. “Lo spostamento da Maribor a Kranjska Gora per me è stato favorevole, in questi giorni ci siamo allenate a Tarvisio, per cui ci fa comodo rimanere qui. Maribor è bello per ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : orari Tv gare Adelboden e Kranjska Gora : La stagione degli Sport Invernali corre veloce verso il suo apice, che è ovviamente rappresentato dai Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang al via tra poco più di un mese. Motivo per cui, nelle diverse discipline, in questa fase gli atleti dovrebbero essere quanto mai vicini al top della condizione e, pertanto, pronti a regalare grande spettacolo, come quello che ci attendiamo dagli appuntamenti di fine settimana con la Coppa del Mondo di sci ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Adelboden 2018 : è sempre caccia a Marcel Hirscher. Henrik Kristoffersen vuole spezzare la maledizione - ma quanta concorrenza! : Incalza il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino. Sarà un mese di gennaio davvero intenso e ricco di gare, preparatorio all’appuntamento più importante della stagione, quello con le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018. Il Circo Bianco si sposta dalla Croazia alla Svizzera, ad Adelboden per la precisione, dove andrà in scena un altro weekend dedicato alla tecnica. Parlando di queste discipline il primo nome che salta alla mente ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kranjska Gora 2018 : le azzurre per continuare a salire sul podio in gigante. Mikaela Shiffrin favorita : A Kranjska Gora, in Slovenia, è tutto pronto per ospitare nel prossimo weekend la prossima tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Toccherà nuovamente alle specialiste delle discipline tecniche, perché in Slovenia sono in programma uno slalom gigante e uno slalom speciale, il terzo del 2018 dopo il city event di Oslo e quello di Zagabria, entrambi vinti da Mikaela Shiffrin. Sarà proprio l’americana la favorita di entrambe le ...

Sci alpino - le pagelle dello Slalom di Zagabria : Hirscher voto 9 - molto bene anche Matt. Deludono gli azzurri : Dopo lo Slalom maschile di Zagabria, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino e vinto da Marcel Hirscher, sempre più primo in classifica di specialità e generale, è tempo di dare i voti ai protagonisti di giornata. Marcel Hirscher voto 9: terza vittoria consecutiva in Slalom, stavolta in maniera diversa dalle altre. Se in altre occasioni aveva dominato o addirittura vinto dopo aver rischiato da uscire, oggi aggiunge alla collezione una ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino maschile 2018 : la graduatoria dopo Zagabria. Marcel Hirscher allunga su Henrik Kristoffersen : Marcel Hirscher prova la fuga nella Coppa del Mondo di sci alpino 2018. L’austriaco ha ottenuto la sua quinta vittoria nello slalom di Zagabria, portando il suo bottino a 674 punti nella graduatoria generale. Il cannibale ha così allungato rispetto al secondo Classificato, il norvegese Henrik Kristoffersen, fermo a quota 580. Sono loro al momento i due favoriti nella lotta alla Sfera di Cristallo, potendo contare su un cospicuo rispetto ai ...

Sci alpino - Slalom Zagabria 2018 : Marcel Hirscher nella storia! 50 vittorie in Coppa del Mondo - eguagliato Alberto Tomba! : È Marcel Hirscher il vincitore dello Slalom di Zagabria. L’austriaco, secondo al termine della prima prova, è riuscito a rimontare e vincere grazie ad una strepitosa seconda manche. Un successo che gli consente di entrare ancor di più nella storia: sono 50 i trionfi in Coppa del Mondo, eguagliando Alberto Tomba. Davanti ad Hirscher adesso ci sono solo Hermann Maier a quota 54 e la leggenda Ingemar Stenmark, inarrivabile a 86. La vittoria ...

LIVE Sci alpino - Slalom Zagabria 2018 : Ryding rimonta - 8 atleti alla conclusione! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sul pendio croato ci aspetta una gara altamente spettacolare e intensa. Tutti contro Marcel Hirscher, dominatore incontrastato della disciplina che cerca un nuovo sigillo di lusso. L’austriaco sembra imbattibile ma se la dovrà vedere con i suoi soliti rivali tra cui spicca Henrik Kristoffersen, desideroso di ...