Sanità | regione Lazio | previste gare in anticipo contro proroghe

Regione Lazio - tutte le info utili sulla Sanità nell'app rinnovata : Roma, 2 gen. (askanews) 'E' già on line la nuova 'app salute Lazio', l'applicazione ideata e lanciata dalla Regione Lazio, che all'inizio di questo nuovo anno si presenta in una versione più ...

Sanità. Raggiunto accordo tra regione veneto e medici di medicina generale. : Per la regione erano presenti alla trattativa l'Assessore alla Sanità Luca Coletto e il Direttore Generale Domenico Mantoan. L'intesa verrà sancita all'interno di un documento tecnico che conterrà i ...

Ecco il nuovo Ospedale Galliera del piano socio sanitario approvato in Regione : Genova - Perché nel nuovo piano sanitario regionale approvato da poco in Regione si parla di "nuovo Galliera"? E' molto semplice: per il pronto soccorso di Mura delle Cappuccine il piano prevede un ...

Sanità : ripresa trattativa tra Regione Veneto e medici di medicina generale : Venezia, 5 dic. (AdnKronos) - E’ ripresa oggi, con un incontro sul piano tecnico tenutosi a palazzo Balbi, sede della Giunta regionale a Venezia, la trattativa tra la Regione del Veneto e i rappresentanti sindacali dei medici di medicina generale sulle varie questioni sul tappeto, rispetto alle qual

Sanità - Veneto : ripresa trattativa Regione e medici : Venezia, 5 dic. (askanews) E' ripresa oggi, con un incontro sul piano tecnico tenutosi a palazzo Balbi, sede della Giunta regionale a Venezia, la trattativa tra la Regione del Veneto e i ...

Sanità - Regione Lazio : contratti prorogati al 31-12-2018 : Roma, 5 dic. (askanews) 'Il Commissario ad acta alla Sanità della Regione Lazio, Nicola Zingaretti con un proprio decreto ha deciso di consentire, nelle more delle procedure concorsuali straordinarie ...

Sanità Lazio - Terrinoni (Cisl) : con Regione c'è confronto : Roma, 4 dic. (askanews) 'Per troppi anni abbiamo assistito all'assenza di un confronto con la Regione, venivamo a conoscenza delle decisioni attraverso la lettura dei decreti. Con l'amministrazione ...

San Raffele Sulmona migliore struttura sanitaria Regione Abruzzo : Roma, 30 nov. (askanews) Per la seconda volta il San Raffaele Sulmona risulta la migliore struttura sanitaria della Regione Abruzzo: lo dicono i dati diffusi dall'Ufficio Promozione della Qualità del ...

Sanità - Regione Lazio : al via i concorsi per dirigenti : Roma, 28 nov. (askanews) 'Partono nel Lazio i concorsi per i dirigenti delle professioni tecniche e sanitarie. Nel Burl, il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, n. 81 del 10 ottobre la Asl Rm 2 è ...

Controllo spesa sanitaria - proroga convenzione Regione Puglia-Gdf : Roma, 27 nov. (askanews) Questo pomeriggio è stata sottoscritta la proroga della convenzione in materia di Controllo della spesa sanitaria, tra la Regione Puglia Assessorato alle Politiche della ...

Campania - Verdi : Regione parte civile su caso presunta malaSanità : Napoli, 27 nov. (askanews) La Regione Campania si costituisca 'parte civile' qualora fossero rinviati a giudizio i medici indagati per un caso di presunta malasanità avvenuta nel settembre 2015, ...

Sanità : in Regione Veneto tavolo per il nuovo ospedale di Padova : Venezia, 27 nov. (askanews) Si è tenuta oggi a palazzo Balbi, sede della Giunta regionale a Venezia, la riunione del tavolo Istituzionale per la realizzazione del nuovo Policlinico di Padova. La ...

Sanità : Padova - oggi in Regione il tavolo per il nuovo ospedale : Venezia, 27 nov. (AdnKronos) - Si è tenuta oggi a palazzo Balbi, sede della Giunta regionale a Venezia, la riunione del tavolo Istituzionale per la realizzazione del nuovo Policlinico di Padova. La seduta si è svolta sotto la presidenza del Governatore del Veneto Luca Zaia. Erano presenti i rapprese