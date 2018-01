San Camillo Arriva la Befana nei reparti di pediatria

Roma - al San Camillo arriva la Befana dei lavoratori del commercio : Roma, 6 gen. (askanews) Oggi arriva la Befana nei due reparti di pediatria dell'ospedale San Camillo di Roma. Alle ore 14.30 una delegazione di lavoratori del commercio 'scorterà' la Befana tra i ...

Roma - Befana dei lavoratori del commercio per bimbi al San Camillo : Roma, 31 dic. (askanews) I lavoratori del commercio chiudono l'anno con il lancio della prima iniziativa del 2018: porteranno la Befana ai bimbi ricoverati nel reparto pediatrico dell'ospedale San ...

Roma - San Camillo - truffa nei lavori : due arresti : Impedimento per sei imprenditori di esercitare l'attività temporaneamente. L'indagine è partita dopo alcuni cedimenti strutturali -

Corruzione e truffa nei lavori al San Camillo di Roma : due arresti - : L'indagine ha consentito di accertare "rilevanti irregolarità" nei padiglioni Casa Accoglienza e Marchiafava dell'azienda ospedaliera, che avrebbero portato a pericolosi cedimenti strutturali nell'...

Lavori al San Camillo - pm : truffa da 5 milioni : Roma, 18 dic. (askanews) Ammonta a quasi 5 milioni di euro la truffa ai danni dello Stato ed accertata dagli inquirenti degli inquirenti della Procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta che ha portato ...

(VIDEO) San Camillo - corruzione - falsi e truffa nei lavori per i padiglioni “Casa Accoglienza” e “Marchiafava” : I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma, nei confronti di otto indagati, a conclusione di indagini che hanno consentito di accertare rilevanti irregolarità nell’esecuzione dei lavori inerenti i padiglioni “Casa Accoglienza” e “Marchiafava” dell’Azienda Ospedaliera “San Camillo-Forlanini”, che […] L'articolo ...

Corruzione e truffa nei lavori dell'ospedale San Camillo : due arresti : Roma, 18 dic. (askanews) A Roma i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia 'Trastevere' hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal gip del Tribunale della ...

Corruzione e truffa in lavori al San Camillo : due arresti : Altre 6 misure cautelari. Indagine dopo i cedimenti strutturali nell'ospedale di Roma nell'agosto 2016 - Due persone sono finite in manette, e altre sei raggiunte da misure cautelari interdittive per ...

Roma - corruzione e truffa nei lavori dell'ospedale San Camillo : due arresti : I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma, nei confronti di otto...

Corruzione e truffa nei lavori del San Camillo : due arresti : Due persone agli arresti domiciliari, quattro colpite dalla misura del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale e altre due dalla sospensione dall' esercizio di un pubblico ufficio. È ...

Roma - corruzione e truffa nei lavori dell'ospedale San Camillo : due arresti : Due persone agli arresti domiciliari, quattro colpite dalla misura del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale e altre due dalla sospensione dall' esercizio di un pubblico ufficio. È ...

Roma. Crollo al San Camillo - arresti per corruzione : Roma. Crollo al San Camillo, arresti per corruzione – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura... L'articolo Roma. Crollo al San Camillo, arresti per corruzione su Roma Daily News.

Roma - gemellini nati tetraplegici - San Camillo condannato : i medici non si sarebbero accorti in tempo della sindrome 'Ttts' : Gli occhi svegli e nessuna possibilità di parlare, di camminare o di abbracciarsi l'un l'altro. nati tetraplegici non per destino, ma per una negligenza medica. Dodici anni vissuti così, pure con una ...

Atessa - domani primo incontro in Regione per definire proposta riconversione presidio "San Camillo de Lellis" in ospedale - Abruzzo in Video : La proposta di riconversione, dopo una dettagliata elaborazione, dovrà essere inviata ai due ministeri di competenza, quello della Salute e quello dell'Economia e delle Finanze, e dovrà approdare al ...