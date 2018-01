Samsung presenta il Notebook 7 Spin al CES 2018

Samsung presenta Exynos 9810 - il processore di Galaxy S9 : É ormai passato diverso tempo dalla presentazione dell’ultimo smartphone della serie S e ci sono tutte le carte per la nascita di uno nuovo. Infatti, Samsung, a distanza di un anno, è già pronta per far conoscere al mondo interno il suo nuovo flagship: Galaxy S9. Seppur mantenendo le stesse linee del predecessore, Galaxy S9 porterà tante innovazioni soprattutto per quanto riguarda le sue prestazioni. Quindi, in attesa di renderlo pubblico, ...

Samsung presenta Exynos 9810 - il nuovo Application Processor dei Galaxy S9 : Samsung presenta ufficialmente il nuovo Application Processor Exynos 9810, realizzato con processo produttivo a 10 nanometri. L'articolo Samsung presenta Exynos 9810, il nuovo Application Processor dei Galaxy S9 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung Galaxy S9 e S9+ - uscita anticipata? Data presentazione - prezzo : Samsung Galaxy S9 e S9+, uscita anticipata? Data presentazione, prezzo Samsung Galaxy S9, uscita anticipata? Data presentazione Il Samsung Galaxy S9 brucia le tappe. Il nuovo smartphone della casa ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus - arriva la certificazione ufficiale. Data presentazione e uscita : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, arriva la certificazione ufficiale. Data presentazione Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, arriva la certificazione ufficiale. Data presentazione e uscita A breve potrebbe ...

Samsung e LG dovrebbero presentare i nuovi medio gamma al CES 2018 : LG e Samsung dovrebbero presentare i rispettivi medio gamma in occasione del CES 2018, in programma tra poche settimane a Las Vegas. L'articolo Samsung e LG dovrebbero presentare i nuovi medio gamma al CES 2018 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Anticipazioni Samsung Galaxy S9 - definita la data di presentazione? Ecco quando : Arrivano possibili conferme riguardo la data di presentazione di uno dei più attesi dispositivi Android. Se le recenti indiscrezioni parlavano del CES di Las Vegas come possibile palcoscenico del nuovo Samsung Galaxy S9, arrivano smentite non ufficiali, ma di certo affidabili considerando la fonte. Intanto l'attesa è crescente, sopratutto per gli "androidiani" che sperano di vedere dispositivi in grado di fronteggiare il predominio mediatico e ...

LG G7 e Samsung Galaxy S9 potrebbero essere presentati a gennaio : Secondo nuove indiscrezioni provenienti dalla Corea del Sud, LG G7 e Samsung Galaxy S9 potrebbero essere presentati già a gennaio L'articolo LG G7 e Samsung Galaxy S9 potrebbero essere presentati a gennaio è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung presenta Exynos 9810 che potrebbe essere utilizzato su Samsung Galaxy S9 : Samsung an L'articolo Samsung presenta Exynos 9810 che potrebbe essere utilizzato su Samsung Galaxy S9 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung presenta il monitor Ultra-Wide CHG90 : Con uno sguardo verso il futuro del gaming, Samsung ha presenta il suo nuovo monitor curvo CHG90, dotato della potente tecnologia HDR (High Dynamic Range) per l'ottimizzazione dell'immagine, tradizionalmente disponibile solo per i televisori.Grazie all'integrazione della tecnologia HDR si assicura un'immagine realistica e dettagliata, che permette di visualizzare i giochi proprio come sono stati pensati dagli sviluppatori, oltre a migliorare ...