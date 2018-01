Salute | Società di Alcologia | provato il legame tra alcolici e tumori

: Società della #salute senese: per Acot oltre 5mila casi di assistenza post dimissioni ospedaliere ?… - InsiemeToscana : Società della #salute senese: per Acot oltre 5mila casi di assistenza post dimissioni ospedaliere ?… - AlbertoPezzati2 : RT @UttaroMaria: @lauraboldrini I valori della società? La nostra salute vale in fumo! #iosvapoiovoto - theverdealmiele : ricordiamoci della salute e non solo sempre dei canoni di bellezza imposti dalla società - peru1981 : RT @Megghy789: L’ESPERIENZA DI ESSERE GENITORE ! Una mia intervista per L’ Unione Associazione No Profit - Società e Salute - ONLUS Ringra… - Megghy789 : L’ESPERIENZA DI ESSERE GENITORE ! Una mia intervista per L’ Unione Associazione No Profit - Società e Salute - ONL… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 6 gennaio 2018) “Due importanti pubblicazioni scientifiche hanno evidenziato quanto denunciano da un decennio: glipossono provocare. Il primo gennaio sul Journal of Clinical of Oncology l’Associazione Usa degli Oncologi clinici dichiara che etanolo e acetaldeide, contenuti in qualsiasi tipo di bevande alcolica, favoriscono l’insorgenza dianche attraverso un consumo lieve-moderato in cavita’ orale, faringe, laringe, esofago e soprattutto mammella femminile. Il tre gennaio la rivista Nature riferisce che il consumo di alcol provoca danni al patrimonio genetico a livello di cellule staminali“: lo spiega Gianni Testino, primario diall’ospedale San Martino di Genova e presidente nazionale dellaitaliana di. “Dobbiamo salvaguardare ladei giovani. Non devono consumare. Non a caso per legge i minori ...