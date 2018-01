' Sacchetti a pagamento | ma preservativi gratis' | deputata PD offesa sul web

Ambiente - Fida : “Il principio dei Sacchetti a pagamento è condivisibile - lo strumento è sbagliato” : “Come già segnalato da noi nello scorso ottobre, il primo gennaio è entrata in vigore la nuova norma sui sacchetti forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi. Più volte, in questi mesi la nostra federazione ha cercato di far capire al ministro che pur condividendo il principio di base, quello di sostituire gradualmente i sacchetti ultraleggeri in uso con altri in materiale biodegradabile, lo strumento imposto dell’Ue ci ...

Sacchetti ortofrutta bio a pagamento - Coop : “Siamo contrari - ecco le nostre soluzioni alternative” : Coop “presenterà a breve soluzioni e materiali di confezionamento della merce fresca e sfusa che siano effettivamente riutilizzabili, a bassissimo costo per i consumatori e di maggior vantaggio per l’ambiente”. Lo annuncia la società della grande distribuzione in una nota in cui ribadisce la sua contrarietà all’obbligo del pagamento dei Sacchetti bio e alla possibilità che questi siano portati da casa. “Coop – ...

Sacchetti bio a pagamento anche in farmacia : "Intollerabili speculazioni nei negozi, specialmente nelle farmacie, dove i Sacchetti costano fino a 60 centesimi". La denuncia arriva dalla Federconsumatori, che si portavoce delle segnalazioni pervenute dagli utenti sul costo dei Sacchetti bio, usati nei supermercati e dai fruttivendoli."Abbiamo già denunciato - si legge in una nota di Federconsumatori - come sia certamente necessario impegnarsi a livello ...

VIDEO - Sacchetti di frutta e verdura a pagamento : i pescaresi non la prendono bene : Anche ai pescaresi non è andata giù la misura introdotta dal Decreto legge Mezzogiorno con una norma specifica che recepisce la direttiva europea per ridurre il consumo di Sacchetti di plastica e ...

Sacchetti biodegradabili a pagamento - tutti i chiarimenti. E se li porto da casa? Conviene? Chi li produce? 10 domande e 10 risposte : Diventati a pagamento e oggetto di polemiche Ecco tutti i chiarimenti, i rischi per la salute e i costi del «fai da te»

Sacchetti a pagamento i motivi della protesta : Perché si pagano solamente in Italia e Francia? Gli altri Paesi devono ancora recepire la direttiva Ue. L'Italia l'ha adottata perché era già a rischio infrazione, per avere stabilito standard sui ...

Sacchetti BIODEGRADABILI/ L'obbligo assurdo di pagamento e l'inutile caccia al complotto : La norma sui SACCHETTI BIODEGRADABILI ultraleggeri ha scatenato un gran caos. Tutta colpa di una norma stupida sulL'obbligo di pagamento. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 08:57:00 GMT)SACCHETTI BIODEGRADABILI A pagamento/ Lo zampino dell'Eurocrazia dietro il nuovo balzello, di R. IannuzziGEO-FINANZA/ Moneygram, Jack Ma e la strategia "anti-invasione" di Trump, di S. Luciano

Sacchetti biodegradabili a pagamento anche in farmacia - Federfarma : "Prezzo simbolico - si possono portare da casa" : Dal 1 gennaio 2018 anche le farmacie sono coinvolte nell'obbligo di far pagare al consumatore finale il sacchetto di plastica biodegradabile che contiene gli acquisti. Le farmacie, riferisce una...

Che tristezza gli sfigati paladini anti-Sacchetti di plastica a pagamento : sono solo spilorci e complessati : Che tristezza gli sfigati dei sacchetti. Stanno riempiendo le bacheche dei social network di annunci roboanti contro il “sistema” che li costringe ad “andare in rovina” per due centesimi. Pensano persino di essere furbi invece si dimostrano semplicemente idioti. Quando pubblicano le foto dell’etichetta attaccata sulla buccia del frutto per non pagare i due centesimi del sacchetto, non solo palesano tutta la loro ...

Sacchetti biodegradabili a pagamento. Giuseppe Solla di Fare Verde Campania : 'Una sciocchezza' : ... cioè Sacchetti a retina riutilizzabili e lavabili in lavatrice a 30° conclude Solla ma c'è bisogno di scelte politiche che vanno nella giusta direzione, per lasciare un mondo più pulito alle future ...

Sacchetti a pagamento : i consumatori non la prendono bene : La misura introdotta dal Decreto legge Mezzogiorno con una norma specifica che recepisce la direttiva europea per ridurre il consumo di Sacchetti di plastica e incentivare l'uso di quelli biodegradabili non è andata...

Sacchetti per frutta a pagamento - è rivolta : 'Una tassa mascherata' : Dal primo gennaio i Sacchetti per i prodotti ortofrutticoli sono a pagamento. A qualche giorno dall'entrata in vigore del provvedimento nazionale i napoletani ancora non lo hanno digerito e il ...

Sacchetti per frutta a pagamento - è rivolta : «Una tassa mascherata» : Dal primo gennaio i Sacchetti per i prodotti ortofrutticoli sono a pagamento. A qualche giorno dall'entrata in vigore del provvedimento nazionale i napoletani ancora non lo hanno digerito e il...

Sacchetti bio - Fondazione studi sul consumo : “Non contrari alla norma - ma fastidio per imposizione al pagamento” : Continuano le polemiche per l’introduzione dell’obbligo di Sacchetti biodegradabili a pagamento nei supermercati per pesare i prodotti ortofrutticoli: “Non siamo contrari a questa norma, anzi – ha commentato Rosario Trefiletti, il presidente della Fondazione Isscom (Istituto studi sul consumo) – Danno fastidio l’imposizione al pagamento e il fatto che non ci siano alternative. Se continuiamo ad aumentare il ...