Ryan Murphy sul ruolo di Tatiana Maslany in Pose | esclusa durante le riprese | “La amo

Cast e personaggi della nuova serie tv 9-1-1 di Ryan Murphy - omaggio agli eroi quotidiani : anticipazioni da Angela Bassett : La nuova serie tv 9-1-1 in onda negli Stati Uniti su Fox dal 3 gennaio (il 13 febbraio su Fox Italia) apre un'annata che si preannuncia straordinaria per i creatori, i prolifici Ryan Murphy e Brad Falchuk. Il creatore di American Horror Story e della sfortunata Scream Queens, ma anche dell'eccellente esperimento antologico American Crime Story che quest'anno affronterà il mistero dell'assassinio di Gianni Versace, stavolta fa un bagno di ...

La serie tv Pose di Ryan Murphy sul mondo LGBTQ ottiene un’intera stagione - ma fa fuori Tatiana Maslany di Orphan Black : Tatiana Maslany di Orphan Black, premio Emmy per la sua magistrale interpretazione di decine di cloni nella serie conclusa quest'anno con la quinta stagione, non farà il suo ritorno sul piccolo schermo nella serie tv Pose, nuovo format drammatico a tema LGBTQ diretto da Ryan Murphy. Orphan Black AL PALEY FEST 2017: IL CAST SULL'ULTIMA stagione L'attrice canadese era stata annunciata a novembre tra le new entry del cast insieme a Evan Peters, ...

American Crime Story Katrina - Annette Bening rivela perchè Ryan Murphy l'ha estromessa : Dopo il grande successo di pubblico, premi e critica della prima stagione dedicata al caso O.J. Simpson la squadra di Ryan Murphy e FX aveva annunciato che le successive due stagioni di American Crime Story sarebbero arrivate a breve distanza l'una dall'altra e avrebbero trattato la vicenda dell'uragano Katrina e l'omicidio di Gianni Versace. I casting erano iniziati per entrambe le serie e secondo quanto trapelava The Assassination of ...

Produttore - ideatore - showrunner : Ryan Murphy sarà l'erede di Shonda Rhimes? : E poi c'è 'Pose', di cui si sa ancora molto poco, ma che farà certamente molto parlare di sé: storie vere nella New York degli anni 80, ambientate nel mondo della controcultura drag e delle 'ball ...

Feud di Ryan Murphy in onda in Italia da gennaio ma i fan sono già in rivolta - perché? : Feud di Ryan Murphy è pronta per sbarcare in Italia. A quasi un anno di distanza dalla messa in onda americana (del 5 marzo 2017) la nuova serie antologica FX andrà in onda anche nel nostro Paese con la prima stagione, quella che vede allo scontro "Bette and Joan". Questo è il sottotitolo della prima stagione di Feud la serie creata proprio dal papà di Glee e American Horror Story e che porterà sul piccolo schermo alcuni degli scontri "vip" ...

Serie Tv - trailer di 9-1-1 di Ryan Murphy con Connie Britton e Angela Bassett : Connie Britton risponde al centralino della prima emergenza del 9-1-1 nel primo trailer della Serie tv di Ryan Murphy e Brad Falchuk rilasciato durante un appuntamento di grande ascolto come gli incontri delle World Series di baseball.Nel trailer, che potete vedere in apertura, Connie Britton spiega come ci sono due tipi di emergenze "Quelle che abbiamo tutti i giorni" e vediamo poliziotti e infermieri alle prese con una ragazza strangolata ...

Serie Tv - novità : Evan Peters - Tatiana Maslany - Kate Mara e James Van Der Beek in Pose di Ryan Murphy : Pose: dopo aver fatto la storia ingaggiando cinque attori transgender, Ryan Murphy rafforza il suo nuovo progetto per FX con l'ingaggio di quattro attori famosissimi e amati dagli appassionati di Serie tv. Evan Peters, ormai di famiglia in casa Murphy, la star di Orphan Black Tatiana Maslany, James Van Der Beek e Kate Mara (House of Cards) saranno tra i protagonisti di Pose. Ambientato negli anni '80 a New York, Pose racconta tre strati ...

Pose di Ryan Murphy : cinque attori transgender nel cast. Andi Mack - primo coming out di una serie Disney Channel : FX e Disney Channel, due canali cable americani molto diversi l'uno dall'altro, il primo la casa delle produzioni d'autore come Legion, American Horror Story e American Crime Story, l'altro il canale per i più giovani, avamposto internazionale del gruppo Disney per i ragazzi under 14, accomunati oggi da due "prime volte" che faranno la storia della televisione in termini di inclusione e rappresentazione della società. Per la prima volta ...