Romanzo Famigliare Al via su Rai1 la nuova fiction con Vittoria Puccini e Guido Caprino

VITTORIA PUCCINI/ E' Emma - la protagonista di Romanzo Famigliare (Soliti Ignoti - Speciale Lotteria Italia) : VITTORIA PUCCINI protagonista dall’8 gennaio su Rai 1 nella fiction Romanzo famigliare. Questa sera nel game show di Rai 1 Soliti Ignoti abbinato alla Lotteria Italia.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 07:39:00 GMT)

Romanzo Famigliare - trama - cast e anticipazioni della nuova fiction : Due donne, una madre e una figlia, una gravidanza, insieme generazioni a confronto, errori che si ripetono e storie che raccontano l’Italia sullo sfondo di una Livorno emblematica: Romanzo famigliare arriva su Rai1 lunedì 8 gennaio alle 21,15. In prima serata la nuova fiction diretta da Francesca Archibugi. Romanzo famigliare, trama e cast Romanzo famigliare è prima di tutto la storia della famiglia Liegi, una casata di origine ebraica ...

Anticipazioni Romanzo Famigliare : trama della seconda puntata del 9 gennaio 2018 Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alle fiction della Rai [Video]. Da lunedì 8 gennaio andra' in onda #Romanzo Famigliare, una serie composta da sei puntate. Le Anticipazioni del secondo appuntamento che verra' trasmesso martedì 9 ci rivelano che Emma prendera' le redini della Fondazione creata dalla madre mentre la figlia Micol verra' arrestata insieme ad un suo compagno di scuola. 'Romanzo Famigliare': Micol decide di tenere il ...

Anticipazioni Romanzo Famigliare : trama della seconda puntata del 9 gennaio 2018 : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alle fiction della Rai. Da lunedì 8 gennaio andrà in onda "Romanzo Famigliare", una serie composta da sei puntate. Le Anticipazioni del secondo appuntamento che verrà trasmesso martedì 9 ci rivelano che Emma prenderà le redini della Fondazione creata dalla madre mentre la figlia Micol verrà arrestata insieme ad un suo compagno di scuola. 'Romanzo Famigliare': Micol decide di tenere il bambino Micol ...

Romanzo Famigliare - trama - cast e anticipazioni della nuova fiction : Due donne, una madre e una figlia, una gravidanza, insieme generazioni a confronto, errori che si ripetono e storie che raccontano l’Italia sullo sfondo di una Livorno emblematica: Romanzo famigliare arriva su Rai1 lunedì 8 gennaio alle 21,15. In prima serata la nuova fiction diretta da Francesca Archibugi. Romanzo famigliare, trama e cast Romanzo famigliare è prima di tutto la storia della famiglia Liegi, una casata di origine ebraica ...

Romanzo Famigliare : su Rai 1 arrivano i Liegi - tra gravidanze e conflitti generazionali : Romanzo Famigliare - Vittoria Puccini Le vacanze di Natale non sono ancora finite del tutto ma la tv si sta preparando al grande rientro, ovvero ai debutti di questo mese di gennaio. Per quanto riguarda Rai 1 l’attenzione è tutta per Romanzo Famigliare, la nuova fiction in sei prime serate al via il prossimo lunedì 8 gennaio e i cui spot hanno fatto compagnia al pubblico già da qualche settimana, tra pandori e panettoni. Romanzo ...

Francesca Archibugi 'Il mio Romanzo Famigliare è un feuilleton dei nostri giorni' : La provincia che protegge e ti ingabbia. Una madre giovanissima, Emma (Vittoria Puccini), figlia di una grande famiglia agiata, da cui cerca di affrancarsi ma di cui ha assorbito lo stile di vita. È ...

Francesca Archibugi 'Il mio Romanzo Famigliare è un feuilleton dei nostri giorni' - TV/Radio - Spettacoli : Avevamo bisogno di un personaggio che fosse strutturalmente un militare, per il resto volevo che tutto fosse romanzesco ma vero, Per questo ho inserito il mondo della Marina Militare con le sue ...

'Romanzo famigliare' : su Rai1 la serie diretta da Francesca Archibugi " : Arriva su Rai1 dall'8 gennaio Romanzo famigliare , la serie tv in sei puntate diretta da Francesca Archibugi il cui titolo è un omaggio a Lessico famigliare di Natalia Ginzburg. La storia, scritta ...

Le Fiction Rai 2018 al via da Romanzo Famigliare senza dimenticare Il Commissario Montalbano e Don Matteo : cosa vedremo? : Le Fiction Rai 2018 sono pronte a tenere compagnia al pubblico e ottenere lo stesso successo del 2017. Sono anni di grandi successi questi per la tv pubblica che, dopo anni di semina, ha finalmente iniziato a raccogliere frutti importanti fatti di grandi personaggi, i graditi ritorni de Il Commissario Montalbano e Don Matteo, ma anche tanta innovazione. Nel 2017 abbiamo visto serie che mai avremo pensato sulle reti Rai con un occhiolino al ...

Dall'8 gennaio ci sarà su - Rai1 - la fiction 'Romanzo famigliare' di Francesca Archibugi - : ...nell'Accademia ma io non ho arretrato di un centimetro e alla fine hanno capito che quando fai un racconto più veritiero e duro è più affascinante anche per i telespettatori avvicinarsi a quel mondo',...

Romanzo Famigliare - la fiction su Rai 1 : anticipazioni - cast e personaggi Video : 2 #Romanzo Famigliare è il titolo della nuova fiction in sei puntate che andra' in onda su Rai 1 a partire da lunedì 8 gennaio 2018 e che aprira' la nuova stagione tv [Video] di inizio d'anno, che è stata definita come un 'feuilleton ottocentesco contemporaneo'. I protagonisti principali della fiction sono Vittoria Puccini e Guido Caprino, ma spicca anche la partecipazione del grande Giancarlo Giannini: sono stati diretti dalla ...

Romanzo Famigliare - trama prima e seconda puntata : la scoperta di Micol! : Ecco la trama delle prime due puntate della nuova fiction Rai Romanzo famigliare con protagonisti Vittoria Puccini, Giancarlo Giannini e Guido Caprini. I primi due appuntamenti di Romanzo famigliare sono programmati per lunedi 8 gennaio e martedi 9 gennaio alle 21.25 su Rai 1. Romanzo famigliare è la nuova fiction Rai di sei puntate da 2 episodi ciascuna, che prenderà il posto di Scomparsa da gennaio 2018. Come ha dichiarato la regista ...

Romanzo Famigliare - la fiction su Rai 1 : anticipazioni - cast e personaggi : Romanzo Famigliare è il titolo della nuova fiction in sei puntate che andrà in onda su Rai 1 a partire da lunedì 8 gennaio 2018 e che aprirà la nuova stagione tv di inizio d'anno, che è stata definita come un 'feuilleton ottocentesco contemporaneo'. I protagonisti principali della fiction sono Vittoria Puccini e Guido Caprino, ma spicca anche la partecipazione del grande Giancarlo Giannini: sono stati diretti dalla regista cinematografica ...