Roma | seconda vita per ‘Spelacchio’ | riunione a giorni 

Romanzo famigliare - trama prima e seconda puntata : la scoperta di Micol! : Ecco la trama delle prime due puntate della nuova fiction Rai Romanzo famigliare con protagonisti Vittoria Puccini, Giancarlo Giannini e Guido Caprini. I primi due appuntamenti di Romanzo famigliare sono programmati per lunedi 8 gennaio e martedi 9 gennaio alle 21.25 su Rai 1. Romanzo famigliare è la nuova fiction Rai di sei puntate da 2 episodi ciascuna, che prenderà il posto di Scomparsa da gennaio 2018. Come ha dichiarato la regista ...

Roma - Comune : recuperato immobile per scuola secondaria Massaia : Roma, 29 dic. (askanews) L'edificio di proprietà capitolina di via Carpineto, attualmente inutilizzato, torna al servizio della collettività. Dal prossimo anno scolastico ospiterà infatti gli studenti ...

Buon Natale " in punta di penna" dagli scrittori pavesi Lorenza Bernardi - Luca Poldelmengo e Romano De Marco Seconda e ultima puntata della ... : Secondo appuntamento con l'iniziativa promossa dalla Libreria Feltrinelli di via XX Settembre che ha chiesto agli autori pavesi di scrivere un messaggio di auguri per i propri clienti e per i lettori ...

Serie A - classifica rigori a favore nell'ultimo anno e mezzo : Lazio in testa - Roma seconda : Nell'ultima settimana il mondo Lazio è letteralmente esploso a causa di alcuni errori arbitrali nelle ultime gare giocate dai biancocelesti di Inzaghi. C'è chi si lamenta addirittura del derby, chi invece si sofferma sui ...

RomaRT 2017 : al via la seconda edizione allo Stadio di Domiziano : ROMART 2017: la seconda edizione della Biennale Internazionale di Arte e Cultura allo Stadio di Domiziano. Dal 25 novembre al 10 gennaio in mostra le opere... L'articolo ROMART 2017: al via la seconda edizione allo Stadio di Domiziano su Roma Daily News.

Champions League 2017-2018 : tutte le qualificate agli ottavi di finale. Roma testa di serie - Juventus in seconda fascia : Si è conclusa la fase a gironi della Champions League 2017-2018 di calcio. Gli otto gruppi della massima competizione continentale hanno espresso i propri verdetti, le migliori 16 squadre d’Europa si daranno battaglia nel primo turno a eliminazione diretta che si giocherà tra più di due mesi: la Coppa dalla grandi orecchie tornerà a fine febbraio con gli ottavi di finale quando si inizierà a fare terribilmente sul serio e incomincerà il ...

L’Allieva 2 - in corso a Roma le riprese della seconda stagione : Sono in corso in questi giorni a Roma le riprese della seconda stagione de L'Allieva, la fiction prodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy

L’Ospite - iniziate a Roma le riprese dell’opera seconda di Duccio Chiarini : L’Opera seconda di Duccio Chiarini si chiama L’Ospite e sono iniziate le riprese che terminano a dicembre a Roma. Nel cast Daniele Parisi

Partite a Roma le riprese per la seconda stagione de “L’Allieva” con Alessandra Mastronardi : Sono Partite oggi, lunedì 27 novembre, a Roma, le riprese della seconda stagione de “L’Allieva”, sei nuove prime serate per Rai1 coprodotte da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy della fiction rivelazione della scorsa stagione televisiva. Un abile mix tra il giallo e la commedia sentimentale, tratta dai Romanzi di Alessia Gazzola, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Dario Aita e la new entry Giorgio Marchesi. Tornano, quindi, le avventure ...

Il contadino cerca moglie 3 - anticipazioni seconda puntata : pretendenti nelle fattorie tra prove ostiche o Romantici biglietti - chi resisterà? : Mercoledì 22 novembre alle 21.15 su FoxLife (canale 114 di Sky) andrà in onda la seconda puntata de Il contadino cerca moglie 3 (voto: 6,5) con la conduzione di Ilenia Lazzarin (6,5). Il contadino cerca moglie 3: protagonisti Andrea B., Andrea C., Federico, Javier e Leonardo (foto), ecco le corteggiatrici (5 a testa) prosegui la letturaIl contadino cerca moglie 3, anticipazioni seconda ...

ROSY ABATE LA SERIE / Riassunto seconda puntata e anticipazioni terza : il trasferimento a Roma : ROSY ABATE-La SERIE: Riassunto della seconda puntata e anticipazioni della terza. ROSY riuscirà a riprendersi suo figlio Leonardo? Luca come si comporterà adesso che sa la verità?(Pubblicato il Mon, 20 Nov 2017 05:57:00 GMT)