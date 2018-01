Roma | ora su Mahrez c' è il Liverpool | sarebbe il sostituto di Coutinho

Domani pranzo dell’Epifania per i senza fissa dimora di Roma : Roma– Il pranzo dell’Epifania alle persone senza fissa dimora di Roma sarà offerto dal Circolo ricreativo aziendale Acea e dalla Comunità di Sant’Egidio domenica 7 gennaio,... L'articolo Domani pranzo dell’Epifania per i senza fissa dimora di Roma su Roma Daily News.

Roma - al San Camillo arriva la Befana dei lavoratori del commercio : Roma, 6 gen. (askanews) Oggi arriva la Befana nei due reparti di pediatria dell'ospedale San Camillo di Roma. Alle ore 14.30 una delegazione di lavoratori del commercio 'scorterà' la Befana tra i ...

Roma Atalanta/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Roma Atalanta: info Streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca allo stadio Olimpico e vale per la ventesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 08:00:00 GMT)

Per Spelacchio è ora della pensione : arriva il Crowdfunding che racconta un’altra Roma (con Slow Food) : Roma, 5 gennaio 2018 – Al posto di Spelacchio viti e alberi di ulivo secolari. Un gruppo di agricoltori, scrittori, fotografi, chef e produttori si uniscono per raccontare un’altra Roma nel libro fotografico “Pasti Imperiali – L’Eredità Enogastronomica Dell’Antica Roma”, in collaborazione con Slow Food. Basterebbe l’incredibile fama raggiunta da Spelacchio a spiegare il perché [...]

Probabili formazioni / Roma Atalanta : mosse dalla panchina. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Roma Atalanta: Diretta tv, orario, le notizie live alla vigilia della partita di Serie A per la 20^ giornata. I moduli e i possibili titolari(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 17:50:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Roma Atalanta : certezze in difesa. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Roma Atalanta: Diretta tv, orario, le notizie live alla vigilia della partita di Serie A per la 20^ giornata. I moduli e i possibili titolari(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 14:55:00 GMT)

Roma - l'ex Candela : 'Nainggolan ha sbagliato. Schick? Non è van Basten - servirebbe ancora la fantasia di Totti...' : Vincent Candela , ex laterale della Roma , parla ai microfoni di Centro Suono Sport : ' Nainggolan ? Ha sbagliato a fare quella diretta Instagram. Sappiamo tutti che Nainggolan ogni tanto va sopra le righe, il ragazzo va gestito meglio da parte della società. Non mi sorprende ...

PROBABILI FORMAZIONI / Roma Atalanta : mosse in attacco. Diretta tv - orario - notizie live Serie A 20^ giornata : PROBABILI FORMAZIONI Roma Atalanta: Diretta tv, orario, le notizie live alla vigilia della partita di Serie A per la 20^ giornata. I moduli e i possibili titolari(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 09:20:00 GMT)

Probabili formazioni/ Roma Atalanta : diretta tv - orario - le notizie live (Serie A 20^ giornata) : Probabili formazioni Roma Atalanta: diretta tv, orario, le notizie live alla vigilia della partita di Serie A per la 20^ giornata. I moduli e i possibili titolari(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 04:00:00 GMT)

Roma lavora ad servizio di trasporto con veicoli elettrici leggeri : Il Municipio IX Eur di Roma Capitale, insieme ad alcuni partner europei, ha aderito al progetto Elviten, cofinanziato dalla Commissione Europea, nell’ambito di Horizon 2020. Il progetto, in corso di sperimentazione in diverse città pilota, tra cui Roma, si concretizza…Continua a leggere →

Roma - Bruno Peres in uscita : si lavora per Widmer : Roma, Bruno Peres in uscita: si lavora per Widmer Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, Bruno Peres IN uscita: SI lavora PER Widmer – La Roma è già attiva sul mercato, sia in entrata che in uscita. Potrebbero esserci dei consistenti cambiamenti sulla fascia destra di difesa, con due nomi in ballo: Bruno Peres e Silvan Widmer. L’esterno ...

Blocco auto oggi a Roma - fermi i veicoli più inquinanti : orari e informazioni : auto ferme anche oggi a Roma. Il Blocco per i veicoli più inquinanti, voluto dal Campidoglio per migliorare la qualità dell'aria, sarà valido dalle 7.30 di mattina alle 8.30 di sera all'...

Alisson soddisfatto del suo 2017 - ma “la Roma deve migliorare” : Un 2017 “positivo per la mia carriera, sia nella Roma che nella Nazionale”, la gioia per aver conquistato la maglia da titolare e una gran voglia di vincere con la Roma. In un’intervista in diretta sul canale Facebook della societa’ giallorossa, il portiere brasiliano mette in mostra tutte le sue ambizioni e spiega che si aspettava una prima parte di stagione cosi’ ad alti livelli. “Ho sempre avuto fiducia nel ...

Disagistica Contemporanea il 12 e 13 gennaio allo Spazio Diamante di Roma : Arriva allo Spazio Diamante di Roma la comicità esistenzialista di Francesco Arienzo, il comico napoletano, autore e attore che deve la sua notorietà a Italia’s... L'articolo Disagistica Contemporanea il 12 e 13 gennaio allo Spazio Diamante di Roma su Roma Daily News.