Roma in grande calo | Di Francesco commenta l’esclusione di Nainggolan

La Roma crolla contro una grande Atalanta : primo tempo dominato - poi il forcing giallorosso ma la stupidaggine di Nainggolan pesa eccome! : 1/17 LaPresse/AFP ...

Roma - per Nainggolan il Guangzhou Evergrande pronto a offrire 40 milioni : Il caso Nainggolan è tutt'altro che chiuso. La Roma non ha gradito la sua bravata nella notte di Capodanno e, come racconta un servizio di Massimo Cecchini sull'edizione della Gazzetta in edicola oggi,...

Monchi - schiaffi a Nainggolan : mai visto. E la Roma sembra un grande club : E di sicuro il mondo giallorosso ci guadagnerà in considerazione, interna ed esterna. Semmai siamo curiosi di capire come la pensano ora quei tifosi che, quando abbiamo auspicato il pugno durissimo ...

Serie A Sassuolo - Iachini : "Fermata la Roma - grande risultato" : Roma - Il gol di Missiroli ha regalato un punto d'oro al Sassuolo di Beppe Iachini. I neroverdi hanno pareggiato 1-1 in casa della Roma : "I ragazzi hanno fatto davvero una buona gara - ha dichiarato ...

Serie A - 19^ giornata : prima impresa del Benevento - frenano Roma ed Atalanta - adesso l’Udinese sogna in grande : 1/41 LaPresse/Gerardo Cafaro ...

Egitto - scoperta Heracleion : l’Atlantide sprofondata in mare 1200 anni fa. Grande come Parigi - più antica di Roma : Una città sepolta dal mare, enorme, Grande come Parigi e più antica di Alessandria e di Roma. E’ quella venuta alla luce in Egitto, dopo oltre 2000 anni di puri racconti, grazie al lavoro del leggendario archeologo marino Franck Goddio, 70 anni, marocchino con mamma francese e papà italiano. Ma non chiamatelo l’Indiana Jones degli abissi. “Sono l’esatto contrario di Indiana Jones. Io non cerco i tesori. Io cerco la Storia”. Si chiama Heracleion: ...

Roma - Di Francesco : "Sassuolo? È stato un amore grande" : Roma, 29 dicembre 2017 - L'ultima gara del 2017 la Roma la giocherà contro il Sassuolo , la vecchia squadra del mister Di Francesco . Inevitabile che per l'allenatore abruzzese quella di domani ...

Roma prima grande città ad approvare il bilancio : di Virginia Raggi Noi il nostro compito l’abbiamo portato a termine. Roma ancora una volta arriva prima tra le grandi città italiane, approvando il bilancio di previsione 2018-2020 entro la fine dell’anno. Ora aspettiamo gli altri, i cosiddetti “capaci": quelli che ci hanno lasciato 13 miliardi di debiti e che non programmavano le spese. Intanto, con il voto notturno in Assemblea Capitolina, registriamo un altro traguardo memorabile nella ...

"Si sposano!". Festa grande a Uomini e Donne - dopo anni d'amore è arrivata la proposta più Romantica di sempre. Un momento veramente ... : Chi è Giovanni, il compagno e futuro marito di Teresanna? Giovanni è napoletano ed è estraneo al mondo dello spettacolo. Ha conosciuto Teresanna dopo la sua esperienza a Uomini e Donne. Il ragazzo ...

Monchi ed il grande bluff sul mercato della Roma : Monchi con le sue esternazioni post Juve-Roma, sta tentando di fuorviare un po’ tutti. “Domani festeggiamo il Natale, quando inizia il mercato ne parleremo. Non credo che dobbiamo trovare soluzioni fuori, le soluzioni sono dentro la squadra. Siamo contenti con i giocatori che abbiamo e che le soluzioni del futuro sono dentro la rosa”. In un senso o nell’altro, Monchi comunque bluffa. Prima ipotesi: se il ds della Roma ...

Juve-Roma al rovescio : Allegri subisce più gol di Eusebio. Una grande sfida e le sue stranezze : Oggi come oggi, i ruoli sono rovesciati , scrive Sebastiano Vernazza su ' La Gazzetta dello Sport '. La Juve vanta il miglior attacco con 44 gol , ma la miglior fase difensiva però ce l'hanno i ...

Il dottor Zivago stasera in tv su Rete 4 : la trama del grande classico tratto dal Romanzo di Pasternak : Un grande classico come ' Il dottor Zivago ' per la prima serata di Rete 4 : il film del 1965, tratto dal romanzo del grande Boris Pasternak, capace di vincere cinque premi Oscar e altrettanti Golden ...

Juventus - Douglas Costa : "Roma grande ma noi come Barça e Real" : Potrebbe esserlo anche sabato nel big match contro la Roma : 'In coppa Italia hanno perso - le sue parole a 'Sky Sport' - ma sabato sarà tutta un'altra partita. Scendiamo in campo per vincere e ...

Nuoto - il ritorno di Fabio Scozzoli. Il Romagnolo può tornare grande anche in vasca lunga? : Gli Europei di Nuoto in vasca corta a Copenhagen (Danimarca) sono ormai già un dolce ricordo per la nostra nazionale, tornata nel Bel Paese con 17 medaglie all’attivo di cui 5 ori, 7 argenti e 5 bronzi. Un bottino cospicuo reso tale, soprattutto, da un’ultima giornata strepitosa nella quale gli azzurri hanno ottenuto 3 vittorie ed un secondo posto. Al festival dei metalli pregiati della cinque giorni danese ha partecipato in modo ...