Roma | è notte fonda L’Atalanta espugna l’Olimpico

Roma - notte brava per Nainggolan tra alcool e bestemmie : “Sono ubriaco fracico”. Poi le scuse dopo le polemiche : notte brava per Radja Nainggolan . Il centrocampista della Roma ha postato un video mentre gioca a paddle con gli amici la notte di Capodanno, beve, bestemmia e dice lui stesso di essere ‘ ubriaco fracico‘. Immediate le polemiche sulla rete che lo hanno costretto, lunedì mattina, a cancellare il video incriminato. Il giocatore belga ha sostituito il post: “Anche a Capodanno pensate a fare le notizie. Auguro un buon anno a tutti, ...

Roma - schianto nella notte in piazzale Prenestino - auto completamente accartocciata : Incidente stradale all'alba a circonvallazione Casilina, all'incrocio con via Prenestina a Roma . A quanto ricostruito dalla polizia locale, un' auto ha invaso la corsia opposta e si è schiantata contro ...

La Festa di Roma 2018. Una notte di luci e spettacoli : ... maratone cinematografiche, il Capodanno dei bambini al Giardino degli Aranci, l'alba al Ponte della Scienza con un pianistico 'saluto al sole'. Per non dire del primo dell'anno con il suo fiume di ...

Juventus- Roma - è la notte della doppia verità : In palio, sotto l'albero, non c'è ancora lo scudetto. E' presto, siamo solo a Natale. La Juve e la Roma, però, sono consapevoli di quanto lo scontro diretto allo Stadium possa incidere sul loro futuro,...

Roma - ecco il presepe neofascista sotto le spoglie di Spelacchio. Nella notte il blitz di Azione Frontale : “Anche quest’anno abbiamo dato un po’ di tradizione a piazza Venezia”. blitz Nella notte di alcuni militanti di Azione Frontale , gruppo neofascista Roma no radicato Nella periferia di Tor Bella Monaca e Torre Angela. “Gli ultimi sindaci di Roma si sono scordati del vero significato del Natale, cioè il presepe ”, dice Ernesto Moroni, ex Forza Nuova e oggi presidente dell’ultracattolica AF. ...

Roma . La Fura dels Baus protagonista della notte di fine anno al Circo Massimo : La Fura dels Baus cerca 90 giovani perfomers volontari romani che per una notte far anno parte della famosa compagnia catalana, protagonista della notte di fine anno al Circo Massimo , nell’ambito della Festa di Roma 2018. Novanta volontari maggiorenni che siano…Continua a leggere →

Dal 14 dicembre 2017 sarà in edicola il nuovo settimanale “RomaNOTTE” : Il 14 dicembre debutta in edicola ROMANOTTE, nuovo settimanale della “Ventura – Creazioni letterarie” distribuito dalla Press Di, in formato tabloid. Il prodotto ha il format di un quotidiano, il mandato editoriale predilige l’approfondimento e la narrazione di tutte le forme culturali, ma non tralascia il racconto dei fatti della politica e della cronaca (anche […]