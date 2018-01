Roma | Dzeko ritrova il gol nella notte delle streghe dell' Olimpico

DIRETTA/ Roma Atalanta (risultato live 1-2) info streaming video e tv : Dzeko accorcia le distanze : DIRETTA Roma Atalanta: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca allo stadio Olimpico e vale per la ventesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 19:11:00 GMT)

LIVE Roma-Atalanta - 20a giornata Serie A in DIRETTA : sfida dal sapore europeo all’Olimpico. Dzeko vuole sbloccarsi - occhio a Papu Gomez : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Roma-Atalanta, incontro valido per la ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2017-2018. La Roma, reduce dal pareggio con il Sassuolo all’Olimpico, cerca sempre tra le mura amiche di ritrovare il successo ed iniziare il migliore dei modi il girone di ritorno. Una vigila non certo tra le più tranquille quella vissuta in casa giallorossa. La non convocazione di Radja Nainggolan, in ...

Roma - Di Francesco fa scoppiare la coppia Dzeko-Schick : La coppia è (già) scoppiata. 'O gioca Dzeko oppure gioca Schick', ha sentenziato, ieri, Eusebio Di Francesco. Mai più insieme, come provato senza il minimo successo negli ultimi tempi. © ...

Calciomercato Roma/ News - vendere Dzeko per fare spazio a Schick (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: Patrik Schick si prenderà prima o poi la squadra di Eusebio Di Francesco, Monchi pensa a cedere addirittura Edin Dzeko.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 04:11:00 GMT)

Roma - Di Francesco : "Dzeko? Non so cosa stia succedendo" : Roma, 31 dicembre 2017 - La Roma ieri pomeriggio non è riuscita ad andare oltre il pari con il Sassuolo , la vecchia squadra di mister Di Francesco . Sul banco degli imputati è finito il reparto di ...

Roma - capodanno di riflessione : tra gol che non arrivano e la crisi Dzeko-Schick : Roma - capodanno di riflessione in casa Roma. Dopo aver costruito l'ottima classifica più con i successi di misura sulle piccole che con gli acuti negli scontri diretti (ko interni con Inter e Napoli, ...

Romamania : Dzeko uomo assist - Schick senza feeling - tristi come Aznavour : A non poterne più all'improvviso della città più bella del mondo, da Chivu a Vucinic. Ma questa è un'altra triste storia, almeno quanto una canzone di Aznavour.

Dzeko in crisi per l’astinenza di goal? Il bosniaco si ‘consola’ in discoteca - tifosi della Roma furiosi [FOTO] : La Roma ha chiuso il 2017 con un deludente pareggio casalingo con il Sassuolo. Edin Dzeko ha proseguito nella sua astinenza da goal dimostrando di attraversare un periodo non certo positivo. Il bosniaco però ha trovato comunuque il modo di festeggiare: dopo la sfida con i neroverdi l’attaccante è volato in Croazia, sfruttando il giorno libero concesso da Di Francesco, per assistere al concerto di Zeljko Joksimovic, cantante serbo affermato ...

Roma - a tutto Di Francesco : i problemi di Dzeko e Schick - ma non solo… : “Non abbiamo gestito bene il vantaggio nella ripresa, dove abbiamo fatto meglio del primo tempo. Dovevamo chiuderla prima e non l’abbiamo fatto, poi il Sassuolo ha meritato il pareggio”. Cosi’ il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, dopo il pareggio casalingo contro il Sassuolo nell’ultimo match del 2017. “Abbiamo sbagliato troppo e se vogliamo diventare una squadra un po’ piu’ grande non ...

Roma - Di Francesco : "Troppi errori. Dzeko? Mi chiedo perché non segni" : un pareggio che non può far sorridere Di Francesco, quello ottenuto dalla Roma col Sassuolo. perché i giallorossi l'avevano sbloccata e perché il gol di Missiroli è stato subito forse nel momento ...

