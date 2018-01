Roma | Di Francesco | ' Ci è mancata la personalità | per chi ha paura di sbagliare qui non

Roma - Di Francesco : "Zitti e lavorare. Non possiamo essere quelli di oggi..." : "Siamo partiti bene nei primi 10', poi dopo i gol dell'Atalanta ci siamo disuniti. La palla scottava, e questo non dovrebbe mai accadere. Ricordiamoci che siamo la Roma. La squadra non mi è piaciuta, ...

Roma - Di Francesco : 'La squadra non mi è piaciuta per niente. Nainggolan? Scelta doverosa - ecco quando torna' : Eusebio Di Francesco , tecnico della Roma , parla a Premium Sport dopo il ko contro l'Atalanta: 'I primi dieci minuti li abbiamo fatti bene, ma dopo il vantaggio dell'Atalanta ci siamo disuniti. Questo non deve succedere a un gruppo come il nostro, perché i ...

Serie A - Roma-Atalanta 1-2 : a Di Francesco non basta il ritorno al gol di Dzeko : ROMA - Comincia nel peggiore dei modi il nuovo anno della Roma . La squadra di Di Francesco perde in casa contro l' Atalanta per 2-1 al termine di una partita cominciata male e, nonostante una buona ...

Roma-Atalanta 0-0 La Diretta Di Francesco alla ricerca di gol e vittoria con il tridente Dzeko-Perotti-El Shaarawy : Dopo il mezzo passo falso con il Sassuolo la Roma è chiamata al riscatto contro l'Atalanta per svoltare un momento complicato, da soli quattro punti conquistati nelle ultime partite, che...

Formazioni ufficiali Roma-Atalanta : le scelte di Di Francesco e Gasperini : Formazioni ufficiali Roma-Atalanta – La Roma per cancellare un finale di 2017 non esaltante cercherà di raccogliere i tre punti nella sfida casalinga con l’Atalanta. Gli orobici però sono reduci dal successo di prestigio con il Napoli che ha permesso alla squadra di Gasperini di raggiungere le semifinali di Coppa Italia. Nei giallorossi non ci sarà Nainggolan, non convocato da Di Francesco per punizione dopo la bravata di Capodanno ...

Roma - Di Francesco fa scoppiare la coppia Dzeko-Schick : La coppia è (già) scoppiata. 'O gioca Dzeko oppure gioca Schick', ha sentenziato, ieri, Eusebio Di Francesco. Mai più insieme, come provato senza il minimo successo negli ultimi tempi. © ...

Roma - Di Francesco : "Nainggolan non convocato. Da lui errore inaccettabile" : Domani alle ore 18 la Roma ospiterà l'Atalanta per la prima giornata del girone di ritorno. E farà a meno di Radja Nainggolan : "Parlo io di Nainggolan prima che me lo chiediate, così poi parliamo ...