Roma | bus turistici | un microchip contro i furbetti della sosta

Rifiuti Roma - Buschini : Ama chiese accordo con Emilia-Romagna : Roma, 3 gen. (askanews) 'Anche oggi il Movimento Cinque Stelle, per voce del deputato Ferraresi, ci propina una serie di falsità sulla questione Rifiuti a Roma. Il deputato grillino infatti sostiene ...

Rifiuti Roma - Buschini (Pd) : sbigottito da dichiarazioni M5s : Roma, 2 gen. (askanews) 'Sono francamente sbigottito delle dichiarazioni dei Cinquestelle dell'Emilia Romagna che sono totalmente infondate. È stata Ama a chiederci di attivare possibili accordi con ...

Capodanno a Roma - deviate linee di bus per festa a Circo Massimo : Roma, 29 dic. (askanews) Domenica sera al Circo Massimo è in programma la festa per salutare il nuovo anno. Già dalle 19 scatteranno le chiusure al traffico su via del Circo Massimo, via dell'Ara ...

Millennial - chic e blockbuster : ecco il Romanzo che verrà : L'anno a venire si preannuncia di ottime letture, almeno per la ventina di titoli che al momento vengono garantiti come 'punte' dei principali marchi editoriali. Per il resto, si vedrà: la ricerca ...

Roma. Prosegue la battaglia contro l’abusivismo commerciale : Va avanti a ritmo serrato la battaglia dichiarata dal Campidoglio contro abusivismo commerciale e contraffazione, portata avanti con il supporto quotidiano della Polizia Locale di Roma Capitale. Sono in totale 111.200 gli articoli illegali, non a norma o contraffatti sequestrati in…Continua a leggere →

Roma. Iluminate nelle ore serali quattro pensiline degli autobus : Atac Roma ha avviato un piano finalizzato a illuminare nelle ore serali le pensiline del trasporto pubblico non raggiunte da rete elettrica. Ciò soprattutto al fine di offrire maggiore sicurezza ai passeggeri in attesa e ai conducenti, anche alla luce…Continua a leggere →

Totti : 'Preferivo l'era del calcio Romantico - ora è tutto business' : Ora le mie priorità sono di investire e promuovere la Roma in tutto il mondo", ha aggiunto l'ex numero 10 giallorosso. "Cerco di avere i miei consulenti per ogni investimento, ma per me l'...

Roma - senti Totti : “Questo calcio è solo business. Allenatore? Per ora no…” : Roma, senti Totti: “Questo calcio è solo business. Allenatore? Per ora no…” Serie A News calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, senti Totti- Ospite alla Dubai International Sports Conference, Francesco Totti ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo recente addio al calcio, sul suo prossimo futuro e sul calcio di oggi. Tiratine d’orecchie per gli ...

Roma - Hocus Bimbus - Gran Gala internazionale della magia per tutta la famiglia : Capodanno per famiglie con bambini? Missione possibile. Arriva a Roma per la sesta edizione 'Hocus Bimbus', il Gran Galà della magia a misura di bambino, un luogo ideale per festeggiare le festività ...

Roma - paura a Prati : auto piomba sulla fermata del bus : Schianto in viale Mazzini, all'angolo con viale Angelico a Roma. Un uomo di 75 anni, alla guida di un'Audi A7, ha perso il controllo dell'auto ed è andato a sbattere contro un lampione, a pochi metri ...

Roma - bus - negozi e arte : la guida delle feste nella Capitale : La corsa all'ultimo regalo sarà possibile fino alle 18 quando, centri commerciali e negozi abbasseranno le serrande. Si potrà fare il giro del Centro con la navetta speciale attivata da Atac dalle 10.

Roma - scatto in busta paga per 15mila dipendenti comunali : domande valutate in un solo giorno : scatto di livello in arrivo, con conseguenti aumenti in busta paga, per oltre 15.000 dipendenti capitolini. Al netto dei ricorsi, per i quali c'è tempo fino al 27 dicembre, si è infatti conclusa oggi, ...

Roma - scatto in busta paga per 15mila dipendenti comunali : domande valutate in un solo giorno : scatto di livello in arrivo, con conseguenti aumenti in busta paga, per oltre 15.000 dipendenti capitolini. Al netto dei ricorsi, per i quali c'è tempo fino al 27 dicembre, si è infatti conclusa oggi, ...

Processo Filobus : Accolta l'istanza del legale di Buonerba. Gli atti saranno trasmessi a Roma - : Il collegio della seconda sezione collegiale (Presidente Fabrizio Malagnino) ha sciolto in mattinata le riserve sullP' istanza presentata dall'avvocato Sabrina Conte , legale del professore Massimo ...