Roma-Atalanta 1-2 | pagelle e tabellino

La Roma stecca in casa : festa Atalanta : CRONACA - La squadra di Gasperini passa in vantaggio al 14esimo con un mancino a giro di Cornelius e raddoppia poco dopo, al 19esimo, con un tiro di De Roon su assist di Gomez. Poi lo stesso De Roon ...

Milan - finalmente Bonucci Il Napoli scardina il Verona L’Atalanta mette sotto la Roma : Il difensore rossonero trova la sua prima rete con la nuova squadra complice un errore del portiere Cordaz ed esulta con il consueto gesto. Annullato con Var un gol a Kessie

Roma-Atalanta 1-2 pagelle - voti e highlights 20^ giornata : la Dea sbanca anche l’Olimpico (VIDEO) : Roma-Atalanta 1-2 pagelle, voti e highlights 20^ giornata: la Dea sbanca anche l’Olimpico (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma-Atalanta – L’Atalanta dopo aver eliminato il Napoli dalla Coppa Italia compie l’ennesima impresa della sua stagione e va a vincere all’Olimpico contro la Roma, nel penultimo match della 20° ...

Calcio : posticipo - Roma-Atalanta 1-2 : 19.57 Un'Atalanta pimpante rovina la Befana alla Roma che cede all'Olimpico 1-2 ai bergamaschi. Per i giallorossi è la seconda sconfitta in tre partite (sabato scorso pari in casa con il Sassuolo). Micidiale uno-due iniziale della squadra di Gasperini: Cornelius parte in contropiede (14'), si libera di Fazio e batte Alisson di sinistro; poco dopo (19') Gomez manda al tiro De Roon che insacca,complice una deviazione di Manolas.Freuler (37, ...

Pagelle Roma-Atalanta 1-2 : Cornelius ‘ammazza’ Fazio : 1/15 LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi ...

La Roma crolla contro una grande Atalanta : primo tempo dominato - poi il forcing giallorosso ma la stupidaggine di Nainggolan pesa eccome! : 1/17 LaPresse/AFP ...

Roma-Atalanta 1-2 : brusca frenata giallorossa - fischi all'Olimpico : Una Roma brutta e sfortunata cade all'Olimpico (1-2) contro l'Atalanta, che si conferma tra le squadre più in forma di questo periodo. Decidono i gol nel primo tempo di Cornelius e De...

LIVE Roma-Atalanta - 20a giornata Serie A in DIRETTA : 0-2 - si ricomincia! Entra Cristante : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Roma-Atalanta , incontro valido per la ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2017-2018. La Roma, reduce dal pareggio con il Sassuolo all'...

Roma-Atalanta - formazioni e diretta : E, magari, farlo giocare e fargli fare un giro di campo alla fine per chiedere scusa al mondo, sarebbe stato più d'insegnamento di una malinconica tribuna. <img src="https://immagini.quotidiano.net/?...

Roma-Atalanta 1-2 La Diretta Accorcia Dzeko - espulso De Roon : Dopo il mezzo passo falso con il Sassuolo la Roma è chiamata al riscatto contro l'Atalanta per svoltare un momento complicato, da soli quattro punti conquistati nelle ultime partite, che...

Roma-Atalanta 1-2 La Diretta Cornelius e De Roon poi espulso per doppio giallo : Dopo il mezzo passo falso con il Sassuolo la Roma è chiamata al riscatto contro l'Atalanta per svoltare un momento complicato, da soli quattro punti conquistati nelle ultime partite, che...