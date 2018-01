Roma-Atalanta 1-2 | Dzeko non basta | Cornelius e de Roon affondano i giallorossi

La Roma cade in casa contro l'Atalanta : La Roma di Eusebio Di Francesco cade malamente in casa contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, per 2-1. I gol della vittoria dei nerazzurri portano la firma di Cornelius e de Roon, inutile il gol ...

Serie A Roma-Atalanta 1-2 - il tabellino : ROMA - La Roma cade all'Olimpico contro l'Atalanta. I nerazzurri di Gasperini (espulso a fine primo tempo dopo il rosso a De Roon) vincono 1-2 con i gol di Cornelius e De Roon nel primo tempo e ...

Serie A - la Roma crolla contro l'Atalanta in dieci : 2-1 per i bergamaschi con Cornelius e De Roon : Roma-Atalanta 1-2 nel posticipo delle 18 della 20ma giornata. Nel primo tempo bergamaschi in rete con Cornelius (14') e De Roon (19'). Lo stesso De Roon è stato espulso al 45'. Nella ripresa ...

Serie A : Roma-Atalanta 1-2 : espulsi De Roon e Gasperini : Roma-Atalanta 1-2 (primo tempo 0-2) MARCATORI: Cornelius (A) al 19', De Roon (A) al 20' p.t.; Dzeko (R) all'11' s.t.. ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi (dal 38' s.t. Bruno Peres), Manolas, Fazio, ...

Serie A - Roma-Atalanta 1-2 : sorpresa all'Olimpico - in gol Cornelius e De Roon : ROMA - L'Atalanta dei miracoli compie l'ennesimo capolavoro della stagione: oggi è il turno della Roma, messa in ginocchio (2-1) dalle reti di Cornelius e De Roon. Quest'ultimo lascia la squadra di ...

Serie A - Roma-Atalanta 1-2 : a Di Francesco non basta il ritorno al gol di Dzeko : ROMA - Comincia nel peggiore dei modi il nuovo anno della Roma . La squadra di Di Francesco perde in casa contro l' Atalanta per 2-1 al termine di una partita cominciata male e, nonostante una buona ...

Serie A Roma-Atalanta 1-2 - il tabellino : ROMA - L'Atalanta batte 1-2 la Roma all'Olimpico con i gol di Cornelius e De Roon nel primo tempo. Per i nerazzurri, in dieci uomini nel secondo tempo per il rosso a De Roon, si tratta della terza ...

Roma-Atalanta 1-2 : Cornelius-De Roon da sogno - DiFra in crisi : Nerazzurri avanti di due gol, espulso De Roon. La Roma con l'uomo in più per tutta la ripresa trova solo la rete di Dzeko

Eclissi di Roma - all'Olimpico l'Atalanta vince in dieci 1-2 : Cornelius e De Roon a segno nello splendido primo tempo dei bergamaschi, che restano in inferiorità numerica ma resistono nella ripresa anche dopo il gol di Dzeko. Crisi aperta per i giallorossi, ora quinti, i nerazzurri agganciano invece il sesto posto

Roma-Atalanta 1-2 : Cornelius-De Roon - DiFra in crisi : Nerazzurri avanti di due gol, espulso De Roon. La Roma con l'uomo in più per tutta la ripresa trova solo la rete di Dzeko

Serie A - Roma-Atalanta 1-2 : colpo dei bergamaschi in dieci : Nel penultimo match del 20° turno di Serie A, impresa dell'Atalanta all'Olimpico: la squadra di Gasperini batte 2-1 la Roma, che sprofonda a -12 dalla vetta (con una partita da recuperare) ed è quinta ...

Roma-Atalanta 1-2 - Cornelius e De Roon domano la Roma. Gol e highlights : Roma-Atalanta 1-2 14' Cornelius (A), 19' De Roon (A), 65' Dzeko (R) Roma (4-3-3) : Alisson; Florenzi (83' Bruno Peres), Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini (51' Schick), Gonalons, Strootman (76' Under)...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Roma-Atalanta 1-2 - gli orobici sbancano l’Olimpico - giallorossi in crisi : L’Atalanta non si ferma più. Gli uomini di Giampiero Gasperini dopo aver espugnato il San Paolo, nei quarti di finale di Coppa Italia, si confermano anche in campionato sbancando l’Olimpico e superando la Roma 2-1. Un risultato figlio di una prova eccezionale della formazione nerazzurra a segno nel primo tempo con Cornelius e De Roon, espulso poi per doppia ammonizione. In superiorità numerica per tutta la ripresa, la squadra di Di ...

DIRETTA/ Roma Atalanta (risultato finale 1-2) info streaming video e tv : la Dea sorprende ancora : DIRETTA Roma Atalanta: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca allo stadio Olimpico e vale per la ventesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 19:55:00 GMT)