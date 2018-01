Roma-Atalanta 1-2 | Cornelius-De Roon | DiFra in crisi

Serie A - Roma-Atalanta 1-2 : colpo dei bergamaschi in dieci : Nel penultimo match del 20° turno di Serie A, impresa dell'Atalanta all'Olimpico: la squadra di Gasperini batte 2-1 la Roma, che sprofonda a -12 dalla vetta (con una partita da recuperare) ed è quinta ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Roma-Atalanta 1-2 - gli orobici sbancano l’Olimpico - giallorossi in crisi : L’Atalanta non si ferma più. Gli uomini di Giampiero Gasperini dopo aver espugnato il San Paolo, nei quarti di finale di Coppa Italia, si confermano anche in campionato sbancando l’Olimpico e superando la Roma 2-1. Un risultato figlio di una prova eccezionale della formazione nerazzurra a segno nel primo tempo con Cornelius e De Roon, espulso poi per doppia ammonizione. In superiorità numerica per tutta la ripresa, la squadra di Di ...

