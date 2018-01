: Rogo capannone, forte impatto diossine - NotizieIN : Rogo capannone, forte impatto diossine - CybFeed : #BreakingNews Rogo capannone, forte impatto diossine - violet6femme : RT @maurovanetti: Dopo 3 giorni gli inquirenti non hanno ancora scoperto di chi fosse il capannone bruciato a #Corteolona. Però c'era una t… - PellicanoCalvo : RT @maurovanetti: Dopo 3 giorni gli inquirenti non hanno ancora scoperto di chi fosse il capannone bruciato a #Corteolona. Però c'era una t… - Brunomgiordano : RT @maurovanetti: Dopo 3 giorni gli inquirenti non hanno ancora scoperto di chi fosse il capannone bruciato a #Corteolona. Però c'era una t… -

L'incendio in una Corteleona (Pavia) il 3 gennaio ha avuto effetti ambientali:"Nella fase acuta dell'evento l'sulla qualità dell'aria è stato significativo". Così gli esperti 'atmosferici' di Arpa Lombardia sui risultati delle prime analisi. Ammontano a 11.9 i picogrammi per metro cubo le concentrazioni die furano (liquido altamente infiammabile) rilevati nelle prime ore del. Per una valutazione completa si attendono i risultati delle analisi successivi, che daranno probabilmente valori inferiori.(Di domenica 7 gennaio 2018)