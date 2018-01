Riforma visite fiscali 2018 | svolgimento e reperibilità | le nuove regole

Ultime Riforma PA statali : visite mediche - ecco cosa cambia dal 13 gennaio 2018 Video : cambiano le regole delle assenze e delle #visite fiscali dei lavoratori #statali nell'ambito della riforma della Pubblica amministrazione. E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, infatti, il Decreto numero 206 del 17 ottobre 2017 del Presidente della Consiglio dei ministri riguadante l'intera materia dei controlli per le assenze dovute a malattia, anche in prossimita' delle giornate festive. Tali regole, in vigore dal 13 gennaio 2018, si ...