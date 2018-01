Riforma pensioni Di Maio torna sui tagli alle pensioni d' oro ultime notizie

Riforma pensioni/ La domanda per le detrazioni dei pensionati residenti all'estero (ultime notizie) : Riforma pensioni novità, ultime notizie. La domanda per le detrazioni dei pensionati residenti all'estero . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 5 gennaio(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 16:31:00 GMT)

Riforma pensioni - Salvini : abolizione Fornero - accordo con Ugl - le novità Video : L'abolizione della Riforma #Pensioni che porta la firma di Elsa Fornero senza se e senza ma. E' soprattutto sulla questione previdenziale che insiste il leader della Lega #Matteo Salvini in vista delle elezioni politiche del 2018 che lo vedono come candidato premier del suo è partito ancora in fase di trattative con gli alleati di centro-destra per l'alleanza elettorale e di governo, al momento nulla sembra scontato anche in considerazione della ...