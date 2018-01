: Palermo, il ricordo di Piersanti Mattarella. Grasso: "Bisogna continuare a indagare sulla… - ilquotidiano1 : Palermo, il ricordo di Piersanti Mattarella. Grasso: "Bisogna continuare a indagare sulla… - TuttaPalermo : Palermo, il ricordo di Piersanti Mattarella. Grasso: "Bisogna continuare a indagare sulla pista nera" - OstFF : RT @repubblica: Palermo, il ricordo di Piersanti Mattarella. Grasso: "Bisogna continuare a indagare sulla pista nera" - vatenacttencass : Palermo, il ricordo di Piersanti Mattarella. Grasso: "Bisogna continuare a indagare sulla pista ner… - MISTERO_MISTERI : Palermo, il ricordo di Piersanti Mattarella. Grasso: "Bisogna continuare a indagare sulla… -

Il 6 gennaio del 1980 veniva ucciso a Palermo il presidente della Regione Piersanti, fratello del Capo dello Stato,Sergio.Era domenica esi stava recando a messa come d'abitudine. Un killer affiancò la sua Fiat 132in via Libertà e aprì il fuoco Pernon ci fu salvezza. Per quell'omicidio sono stati condannati i vertici della Cupola di Cosa Nostra. "La verità va cercata sempre, in ogni momento:non ci dobbiamo mai." Così il presidente del Senatosu una "pista nera" riguardo l'omicidio.(Di sabato 6 gennaio 2018)