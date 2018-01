: Ricchi e poveri – L’istantanea di Caporale - silviabest77 : Ricchi e poveri – L’istantanea di Caporale - TutteLeNotizie : Ricchi e poveri – L’istantanea di Caporale - ilconteamar : RT @ClaudioDegl: SEMPRE LA STESSA SUONATA..TOGLIERE AI POVERI PER DARE AD IMMIGRATI E RICCHI.. QUESTA LA SX ORMAI!#MovimentOnesti https://t… - gioalbarosa : @TrastevereRM ....conservando un certo “nonsochè” di Befana fascista......I ricchi e potenti “generosi” con i pover… - deo_marco : RT @ClaudioDegl: SEMPRE LA STESSA SUONATA..TOGLIERE AI POVERI PER DARE AD IMMIGRATI E RICCHI.. QUESTA LA SX ORMAI!#MovimentOnesti https://t… -

(Di sabato 6 gennaio 2018) Secondo i dati ufficiali il nostro potere d’acquisto aumenta, aumentano i consumi e aumenta il risparmio. Forse è questa la ragione per cui sono aumentate le tariffe delle autostrade, e per far fronte alla ricchezza accresciuta sono lievitate anche le bollette del gas e della luce. Domando: siamo piùo più? L'articolo– L’istantanea diproviene da Il Fatto Quotidiano.