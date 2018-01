' Renziani contro di me? Triste e squallido'

Nel Pd si apre lo scontro sul leader tra Renziani e minoranza. Orfini : "È Renzi - non si discute" : Ormai il tema nel Pd non è più la sconfitta in Sicilia ma l'entità dell'insuccesso. E se tra i Renzi ani è partito lo scaricabarile sul candidato e sulla coalizione con Matteo Renzi che ricorda come Fabrizio Micari sia stato indicato da Leoluca Orlando proprio per fare "un'alleanza che andasse oltre il Pd", nella minoranza Andrea Orlando chiede da lunedì una discussione su tutto, dalle alleanze al candidato ...

Renziani contro banche - cap.2 : via dalla legge di bilancio la norma che aiuta gli istituti a esigere i crediti : In legge di bilancio non ci sarà la norma che avrebbe consentito alle banche la riscossione più facile dei crediti in default, norma voluta fortemente dal ministero del Tesoro, oltre che dall'Abi. E' un'altro capitolo del nuovo 'libro' che il segretario del Pd Matteo Renzi e i suoi fedelissimi stanno scrivendo per la campagna elettorale per le politiche: quello contro le banche.Primo capitolo, quello contro Ignazio Visco, finito ...