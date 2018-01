Regno Unito | la commissione sull’ambiente valuta una tassa sui bicchieri del caffè

Amazon tratta per lo streaming della Premier League nel Regno Unito : Amazon vuole darsi al calcio britannico. Il colosso americano del commercio elettronico punta a ottenere i diritti per trasmettere le partite della Premier League tra il 2019 e il 2022. Con una mossa ...

Brexit - mercato dell'auto in caduta libera in Regno Unito : mercato dell'auto in caduta libera in Regno Unito: nell'anno appena trascorso le vendite hanno registrato un calo mai visto dal 2009, quando l'economia britannica scontava

Regno Unito - Nel 2017 il peggior calo del mercato dal 2009 : Il peggior calo annuale dal 2009, il primo anno pieno della recessione economica scatenata dal fallimento della banca Lehman Brothers. questo il riassunto del 2017 per il mercato automobilistico britannico sulla base dei dati pubblicati dall'associazione di settore SMMT (Society for Motor Manufacturers and Traders). In dettaglio le immatricolazioni di auto nuove in tutto il Regno Unito si sono attestate a 2.540.617 unità, in calo del 5,7% ...

Regno Unito - Ed Sheeran campione assoluto di vendite nel 2017 : Regno Unito, Ed Sheeran campione assoluto di vendite nel 2017 Euromusica - Dove c'è Musica Come era prevedibile, nel Regno Unito, la classifica annuale delle vendite dice che non ce n’è per nessun altro oltre ad Ed Sheeran: il cantautore inglese piazza quattro singoli ai primi sei posti, con una top 10 che vede 9… Continue Reading → Regno Unito, Ed Sheeran campione assoluto di vendite nel 2017 Euromusica - Dove c'è ...

Regno Unito - accelera il settore terziario a dicembre : (Teleborsa) - Riprende l'attività aziendale in Gran Bretagna. Nel mese di dicembre, secondo Markit, l'indice PMI servizi, si è attestato a 54,2 dai 53,8 punti del mese precedente . Il dato è anche ...

Regno Unito - rallenta la massa monetaria M4 : (Teleborsa) - In frenata la massa monetaria della Gran Bretagna, con l' aggregato M4 che riporta, a novembre, una crescita dello 0,1% dopo il +0,6% del mese precedente. Il dato pubblicato dalla Bank ...

Eleanor - la tempesta sferza il Regno Unito. Impressionanti immagini dal canale di Bristol : venti a 160 km orari e onde altissime : E’ arrivata dall’Oceano Atlantico la tempesta Eleanor che sta sferzando il Regno Unito con venti superiori a 161 chilometri orari mentre è stata diramata l’allerta maltempo dall’Irlanda del Nord fino all’Inghilterra e alla Scozia. Secondo la Bbc un uomo è rimasto ferito non gravemente per la caduta di un albero sulla sua auto in Galles mentre si contano migliaia di case al buio in tutto il Paese. Ci sono disagi ai trasporti con strade ...

Regno Unito - frena l'edilizia deludendo le aspettative : (Teleborsa) - frena il settore dell'edilizia in Gran Bretagna. Nel mese di dicembre , l'indice PMI delle costruzioni si è attestato a 52,2 dai 53,1 punti del mese precedente. Il dato è anche inferiore ...

Ospedali del Regno Unito in tilt per il picco di influenza : stop a 55mila operazioni : Sistema sanitario britannico in tilt per il picco dell’influenza: secondo i media locali il National Health Service ha ordinato che tutte le operazioni non urgenti vengano cancellate o rimandate. La decisione riguarda circa 55mila interventi da posticipare per poter prestare cura ai pazienti affetti da influenza. Secondo Independent e Telegraph negli Ospedali del Paese si registra il caos, con attese fino a 12 ore e barelle sistemate anche ...

La tempesta Eleanor si abbatte su Francia e Regno Unito : venti da uragano : La tempesta Eleanor si sta abbattendo in queste ore sul Regno Unito, sull’Irlanda e sul Nord della Francia con venti che superano i 130 km/h, venti da uragano. Nel Regno Unito in particolare Eleanor ha lasciato 15.000 utenze senza corrente elettrica. Secondo Meteo-France i venti di Eleanor hanno raggiunto anche picchi di 140 km/h nella regione parigina e di 108-135 km/h sulla costa. Eleanor proseguirà ora la sua rotta in direzione nordest ...