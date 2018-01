Regionali Lazio | Lombardi | sostenere famiglia e natalità

Il 4 marzo sarà "Election Day" : si vota anche per le Regionali di Lazio e Lombardia : (Teleborsa) - Il 4 marzo sarà "Election Day". In quella data, infatti, si svolgeranno sia le elezioni politiche per il rinnovo di Camera e Senato che le regionali nel Lazio e in Lombardia. Il ...

Regionali Lazio - Lombardi (M5s) : 'ho le palle' e le competenze : Roma, 5 gen. (askanews) 'Penso che non bisogna essere Miss simpatia per andare a proporsi per il governo di una Regione, penso che bisogna avere le competenze, io le competenze le ho e ho dimostrato ...

Election day - il 4 marzo si vota anche per Regionali Lazio e Lombardia : ROMA Il ministero dell'Interno rende noto che 'il presidente Zingaretti e il prefetto di Milano Lamorgese, sentito anche il presidente Maroni, hanno fissato per domenica 4 marzo 2018 la data di ...

Elezioni - 4 marzo si vota anche per le Regionali in Lombardia e Lazio - : La data coincide con quella fissata per le politiche . La notizia arriva dal ministero dell'Interno che spiega: gli stessi presidenti "hanno chiesto al Viminale di gestire, sulla base di specifici ...

Regionali Lazio - Zingaretti : si vota il 4 marzo : Roma, 5 gen. (askanews) 'Ho firmato oggi il decreto per l'indizione dell'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio. La data delle elezioni Regionali indicata nel ...

Il 4 marzo sarà “election day” : elezioni politiche e Regionali in Lazio e Lombardia : Il prossimo 4 marzo sarà un vero e proprio 'election day' per gli elettori italiani. Come ha comunicato il ministero dell'Interno, oltre ad essere la data unica...

Regionali Lazio - Lombardi (M5s) : il nostro programma è pronto : Roma, 5 gen. (askanews) 'Mi spiace deludere i miei detrattori politici, ma il programma del MoVimento 5 Stelle non solo è pronto, ma sarà presentato nei prossimi giorni in tutte le Province del Lazio ...

Election day il 4 marzo : voto pure per le Regionali in Lazio e Lombardia : Il prossimo 4 marzo 2018 non si voterà soltanto per le elezioni politiche. Gli elettori eprimeranno la loro preferenza anche per scegliere i governatori della Lombardia e del Lazio. Dunque il 4 marzo sarà Election day con le Regionali accorptae alle politiche. A fissare la data sono stati i due governatori, Roberto Maroni per la Lombardia e e Zingaretti per il Lazio. A renderlo noto è stato lo stesso Ministero degli Interni che ha ricevuto la ...

Election day Lazio e Lombardia : 4 marzo si vota sia per politiche che per Regionali : In Lombardia e in Lazio il 4 marzo sarà Election day. Il governatore Nicola Zingaretti e il prefetto di Milano, sentito Roberto Maroni, hanno fissato per domenica 4 marzo 2018 la data di svolgimento delle elezioni regionali nelle rispettive Regioni. A dare la notizia ufficiale è il ministero dell’Interno. Le votazioni quindi si terranno nella stessa data delle elezioni politiche, in cui si sceglieranno i rappresentati della camera e del senato. ...

Election day ufficiale : il 4 marzo si vota anche per le Regionali in Lazio e Lombardia : Via libera all'Election day . Il 4 marzo, oltreché al voto per rinnovare la Camera dei deputati e il Senato, gli elettori di Lazio e Lombardia sceglieranno anche il nuovo presidente della Regione. Il ...

Regionali Lazio - Barillari (M5s) : siamo al lavoro sul programma : Roma, 5 gen. (askanews) 'Continua la formazione dei nostri candidati e l'approfondimento sul programma elettorale, in stretta collaborazione con gli assessori alle politiche sociali dei municipi ...

Election day in Lazio e Lombardia : 4 marzo si vota sia per le politiche per le Regionali : In Lombardia e in Lazio il 4 marzo sarà Election day. Il governatore Nicola Zingaretti e il prefetto di Milano, sentito Roberto Maroni, hanno fissato per domenica 4 marzo 2018 la data di svolgimento delle elezioni regionali nelle rispettive Regioni. A dare la notizia ufficiale è il ministero dell’Interno. Le votazioni quindi si terranno nella stessa data delle elezioni politiche, in cui si sceglieranno i rappresentati della camera e del senato. ...

Il 4 marzo sara 'election day' si vota sia per le politiche che per le Regionali in Lazio e Lombardia : ROMA - Il prossimo 4 marzo sarà 'election day'. Gli elettori italiani saranno chiamati al voto sia per le politiche che per le regionali. Interessati due territori-chiave della penisola, Lazio e ...

Il 4 marzo si vota anche per le Regionali in Lazio e Lombardia : ok all'election day : Il ministero dell'Interno rende noto che "il presidente Zingaretti e il prefetto di Milano Lamorgese, sentito anche il presidente Maroni, hanno fissato per domenica 4 marzo 2018 la data di svolgimento delle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia".Dal ministero sottolineano: "Gli stessi presidenti hanno chiesto al Viminale di gestire, sulla base di specifici protocolli d'intesa, le rispettive operazioni elettorali. Le elezioni, quindi, si ...