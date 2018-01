PSVITARilasciato UAE4ALL2 Vita mod v1 57

: [PSVITA]Rilasciato UAE4ALL2 Vita mod v1.57 - GAMESANDCON : [PSVITA]Rilasciato UAE4ALL2 Vita mod v1.57 -

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di sabato 6 gennaio 2018) Per gli amanti dell’emulatore Amiga su PSinizia un nuovo anno con il rilascio dimod in versione 1.57 da parte dello sviluppatore rsn8887.e’ l’emulatore Amiga per PSche ha raggiunto ottime prestazioni, sviluppato inizialmente dal dev Cpasjuste e trasformata sottoforma di mod. Supporta la tastiera virtuale,i file HDF e altri miglioramenti che potete leggere nel lungo changelog a metà articolo. INSTALLAZIONE Per l’installazione del file vpk potete seguire questa guida Tramite il FTP dishell e filezilla su PC inserite: il kickstart rom nel percorso ux0:/data/uae4all/kickstarts/ (ricordo di rinominare in kick13.rom, kick31.rom sia per amiga 500 e per 1200) Inserire il vostro gioco in formato ADF in ux0:/data/uae4all/roms Premere START per avviare un gioco CONTROLLI Select= Menu Start + Select = alternare tastiera ...