Prove di riavvicinamento tra le Coree Martedì primi colloqui dopo 25 mesi

(Di sabato 6 gennaio 2018) Proseguono i timidi segnali di distensione tra le due9 gennaio si svolgeranno itra esponenti di Seul ed esponenti di Pyongyang da due anni a questa parte (gli ultimi si svolsero nel dicembre del 2015). Sul tavolo la possibile partecipazione di una delegazione nordcoreana alle Olimpiadi invernali che si svolgeranno a Pyeongchang, in Corea del Sud, a febbraio. Ma è chiaro che la posta in gioco è molto più alta di quella semplicemente sportiva. I due Paesi vicini sono ancora tecnicamente in guerra perchéil conflitto del 1950-1953 non hanno mai firmato un trattato di pace ma solo un armistizio a Panmunjon, località di confine che sarà anche teatro dell'incontro di. Il ministero sudcoreano per l'Unificazione, responsabile delle relazioni con il Nord, ha riferito di avere ricevuto ieri un fax da Ri Son-Gwon, il capo del Comitato ...