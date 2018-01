proto grillo 

: Un'altra storia da ridere, se non ci fosse da piangere. Visto il personaggio potrebbe benissimo essersi inventato... - AlfredoRanavolo : Un'altra storia da ridere, se non ci fosse da piangere. Visto il personaggio potrebbe benissimo essersi inventato... - ernluccar : RT @IoFausto: COME CAMBIANO I TEMPI , IL PROSSIMO CHE TW HONESTA' RUBATO ECC..LO SPUTO " M5s, Proto: sono stato condannato ma Grillo ha de… - Alexpiergentili : E Proto rilancia: "ho parlato con Beppe DVX! Giggino e Toninelli si facciano una ragione" (più o meno). - zazoomblog : Proto rilancia "Grillo mi ha contattato sarò candidato con il Movimento 5 Stelle" #Proto #rilancia: ...… - BorroniAnna1 : RT @enribarbieri: Alessandro Proto: “Mi ha chiamato Grillo: mi candido con il M5S”. Un ritrattino di questo traffichino seriale, già candid… -

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 6 gennaio 2018) Si candida anche il finanziere Alessandro- alle cronache noto per aver raggiunto quasi il 3% di Rcs Mediagroup, grazie ad investitori stranieri - alle parlamentarie del M5s, ma subito arriva lo stop dallo staff del Movimento. Epifania scandita, infatti, dal botta e risposta fra lo stesso, che dice si aver sentito direttamente Grillo, e la comunicazione M5s. "Sono stato contattato da Grillo" "Poche ore fa sono stato contattato direttamente da Beppe Grillo il quale mi ha rassicurato sulla esatta presentazione e accettazione della mia candidatura alle parlamentarie del Movimento 5 Stelle", scrive, in una nota, e aggiunge: "Non avevo dubbi sul fatto che la candidatura fosse regolare. Lo statuto, che loro stessi hanno stipulato, parla chiaro. Ho avuto una condanna per manipolazione del mercato nel 2013, ...