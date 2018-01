Petro dopo il bitcoin In arrivo la nuova criptovaluta che ' sfida la tirannia del dollaro

I prezzi del Petrolio in calo dopo il record di crescita - : A partire dalle 13:40 il costo dei futures di marzo del Brent è diminuito del 0,21 per cento, fino a 66,72 dollari al barile. La mattina il prezzo del petrolio Brent per la prima volta dal maggio del ...

Petrolio in pausa di riflessione dopo la fiammata di inizio anno : Di non poco conto anche i segnali di rafforzamento dell'economia cinese , ultimo il PMI manifatturiero che è salito inaspettatamente a dicembre.

Nord Corea - Seul sequestra una nave cinese dopo le accuse di invio di Petrolio a Pyongyang : Il sequestro di una nave cinese da parte della Corea del Sud per presunto trasferimento di petrolio alla Corea del Nord è l’ultimo episodio di una trama rivelata ieri dal presidente americano Donald Trump. Fonti governative di Seul, citate dall’agenzia di stampa Yonhap, fanno sapere che le autorità sudCoreane hanno fermato e perquisito la Lighthous...

Seul sequestra una nave cinese dopo le accuse di invio di Petrolio a Pyongyang : Roma - Il sequestro di una nave cinese da parte della Corea del Sud per presunto trasferimento di petrolio alla Corea del Nord è l'ultimo episodio di una trama rivelata ieri dal presidente americano ...

PREZZO DEL PetroLIO/ Le previsioni dopo il mini-rally di fine anno : Gli ultimi giorni di borsa aperta del 2017 stanno avendo come protagonista il rialzo del PREZZO del PETROLIO, tornato ai massimi di due anni fa.

Dollaro conferma trend ribassista - euro a un soffio da $1 - 19. Petrolio fa dietrofront dopo rally Libia : Si conferma la debolezza del Dollaro, con l'indice ICE US Dollar Index che cede lo 0,30% circa, viaggiando attorno a 93 punti, dopo i 93,25 della vigilia.

Balzo del Petrolio dopo l'attentato in Libia - sfiorati i 60 dollari : ROMA - Per la prima volta dal 25 giugno 2015, i prezzi del petrolio hanno riagguantato la soglia dei 60 dollari al barile per quanto riguarda il Wti, il greggio del Texas, con una crescita del 2.,6 ...

Petrolio in calo sui mercati asiatici dopo i rialzi di ieri : Roma, 27 dic. (askanews) Tornano a scendere i prezzi del Petrolio sui mercati asitici dopo le impennate di ier causate da un attacco rivendicato dall'Isis a un oledotto libico in Cirenaica. Il Wti ...

Petrolio : Wti si conferma in calo dopo scorte Usa - -1 - 39% a 56 - 82 $/barile : (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 06 dic - Il Petrolio quotato al Nymex, gia' in ribasso prima del dato sulle scorte settimanali americane, si conferma in territorio negativo dopo la ...

Petrolio in corsa dopo l'accordo OPEC sulla produzione : (Teleborsa) - Il via libera dell'OPEC al prolungamento dei tagli alla produzione dà linfa alle quotazioni del greggio. In questo momento i futures sul West Texas Intermediate (WTI) stanno guadagnando ...

Petrolio in calo sui mercati asiatici dopo record venerdì : Roma, 27 nov. (askanews) Prezzo del Petrolio in calo sui mercati asiatici dopo il record di venerdì scorso fatto registrare dal Wti che ha raggiunto il più alto livello dal luglio del 2015. A ...

