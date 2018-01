Perugia | centro storico tra luci e ombre L' assessore Fioroni | ' Non più attrattivo per il

Saldi a Perugia in Centro : Perugia Tutto pronto per l'avvio dei Saldi a Perugia, in programma venerdì 5 gennaio. Un appuntamento importante che è l'occasione per tracciare un primo bilancio della stagione invernale con Sergio ...

Perugia - parlano in arabo e pregano Blitz anti terrorismo al centro commerciale : di Michele Milletti Perugia- 'Venite subito. C'è qualcosa di strano, forse è meglio che controllate'. Domenica 31 gennaio, pomeriggio, centro commerciale a Collestrada: centinaia, forse migliaia di ...

Perugia - rissa in piazza Danti : aggredito dal branco finisce in ospedale Caos nel centro storico - all'arrivo dei carabinieri l'uomo era già ... : Perugia rissa in centro storico, la notte di Natale. Stando alla ricostruzione dei carabinieri, ieri intorno alle 21.45 un uomo è stato aggredito da almeno otto persone in piazza Danti. Sul posto ...

Arrestato in centro a Perugia un giovanissimo spacciatore : Perugia " Proseguono i controlli pianificati dal Questore di Perugia in centro storico per il contrasto allo spaccio di stupefacenti. proceduto al controllo. è emerso trattarsi di marijuana per ...

Perugia - doppia spaccata nel centro storico Assalto a colpi di mazza - due negozi presi di mira : Perugia doppia spaccata in centro. A colpi di mazza sono stati presi di mira due negozi nel centro di Perugia. Probabilmente ad agire sarebbe stato un ladro solitario. Le forze dell'ordine indagano ...

Ladri scatenati nella notte in centro storico a Perugia - spaccata in due negozi FOTO e VIDEO : Perugia Due negozi sono stati saccheggiati nella notte a Perugia . Colpi in sequenza, prima in via Baglioni e poi in via Oberdan. Mazza alla mano, sfondata la vetrata e via ad arraffare ciò che era ...

Maltempo : breve grandinata sul centro di Perugia : breve ma piuttosto intensa grandinata sul centro di Perugia. Grazie anche alla temperatura che si e’ abbassata l’acqua ghiacciata si e’ depositata sui tetti formando un sottile strato che si e’ poi subito sciolto. La grandinata sul centro del capoluogo umbro e’ durata pochi minuti ed e’ stata seguita dalla pioggia. I vigili del fuoco non segnalano comunque interventi dovuti al Maltempo. La protezione civile ...