Per la Rai è fondamentale il pluralismo culturale

Dragon Ball FighterZ svela nuovo trailer sui SuPer Saiyan Blue e i requisiti PC : Nelle ultime ore Bandai Namco ci ha riservato qualche ulteriore novità per Dragon Ball FighterZ: sono infatti stati rilasciati un nuovo trailer dedicato a Vegeta Super Saiyan Blue, direttamente dalla serie di Dragon Ball Super, insieme a un'infografica che riassume i requisiti per la versione PC, come al solito sia minimi che raccomandati. Il video è disponibile di seguito e ci mostra, come di consueto, le principali mosse di questo ...

Canone Rai - nel 2017 ha portato 1 - 6 miliardi. Da quando in bolletta recuPerata evasione : Storicamente è la tassa più odiata dagli italiani. Il Canone Rai torna a tenere banco con l'ipotesi di abolizione rilanciata dal Pd, che con il governo Renzi ne ha introdotto la riscossione in bolletta per combattere il fenomeno cronico dell'evasione, arrivata negli anni a sfiorare il 30%. Ma quanto vale il Canone? Stando agli ultimi dati diffusi dal ministero dell'Economia, nel 2017, il gettito è stato di 1.610 milioni, con ...

DIETRO LE QUINTE/ Canone Rai - l'ultima esca di Renzi Per Berlusconi : La spassosa vicenda dei sacchetti biodegradabili è il solito gioco Renziano delle tre carte per favorire gli amici. Ma anche l'idea di abolire il Canone Rai è la stessa cosa. MARA MALDO(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 06:00:00 GMT)ELEZIONI 2018/ Partiti e legge elettorale, il pasticcio che inguaia la democrazia, int. a R. BinDIETRO LE QUINTE/ Bonino & co., il nuovo partito "illuminato" che non piace in Vaticano, di N. Berti

GLI INCREDIBILI - UNA NORMALE FAMIGLIA DI SUPerEROI/ Su Rai 3 il film d'animazione Pixar (oggi - 7 gennaio) : Gli INCREDIBILI - Una NORMALE FAMIGLIA di SUPEREROI, il film d'animazione in onda su Rai 3 oggi, sabato 6 gennaio 2018. Nel cast: Craig T. Nelson e Holly Hunter, alla regia Brad Bird.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 04:40:00 GMT)

Perché il canone Rai ha fatto litigare Renzi e Calenda : E' scontro aperto tra Pd (che si schiera al fianco di Matteo Renzi) e il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. Tema del contendere il canone Rai e la proposta di abolirlo definitivamente. L'idea, però, incassa le critiche di tutto l'arco politico, da Leu con Grasso e Fratoianni, a Forza Italia fino ai 5 Stelle. Ma il Pd tira dritto e ricorda di aver già abbassato a favore dei cittadini la tassa per il ...

RENZO ARBORE - UNICI RAI 2/ Una vita a tutto swing : il grande amore Per Mariangela Melato : RENZO ARBORE protagonista a UNICI su Rai 2 il 5 Gennaio. Il presentatore di Indietro Tutta si lascia andare a una polemica con mamma Rai, rea di averlo snobbato troppe volte in questi anni(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 22:20:00 GMT)

Il sapore del successo/ Stasera in prima tv Rai 3 il film con Bradley CooPer. Info streaming (5 gennaio 2018) : Il sapore del successo, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 5 gennaio 2018. Nel cast: Bradley Cooper, Sienna Miller e Riccardo Scamarcio, alla regia Steven Knight. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 19:45:00 GMT)

Orfini : Obiettivo era e resta il suPeramento del canone Rai - : "Per la cronaca, la fiscalizzazione del canone Rai è una nostra proposta storica. E rafforza la Rai. Mentre di privatizzazioni che hanno distrutto (o quasi) aziende strategiche del paese ne abbiamo già viste ...

Il nuovo trailer di Injustice 2 ci mostra il Personaggio di Enchantress : Injustice 2 è il titolo sviluppato da NetherRealm Studios che offre un'imponente selezione di Supereroi e Supercriminali DC e permette ai giocatori di sviluppare e potenziare la versione definitiva dei loro personaggi DC preferiti.Il picchiaduro lo abbiamo visto in azione l'ultima volta nella video analisi di Digital Foundry che metteva a confronto Injustice 2 su PlayStation 4 Pro e Xbox One X, ora, come segnala Dualshockers, è tempo di ...

Raiders of the Broken Planet : alla scoPerta di H.I.V.E. : Un nuovo personaggio si affaccia al mondo del gioco dei creatori di Castlevania: Lords of Shadow, Raiders of the Broken Planet, scopriamolo grazie al video ufficiale della software house spagnola. Raiders of the Broken Planet è ...

Il sapore del successo/ Oggi su Rai 3 : curiosità sul film con Bradley CooPer (5 gennaio 2018) : Il sapore del successo, il film in onda su Rai 3 Oggi, venerdì 5 gennaio 2018. Nel cast: Bradley Cooper, Sienna Miller e Riccardo Scamarcio, alla regia Steven Knight. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 16:40:00 GMT)

Final Portrait - ritratto di un genio all’oPera : il film sul pittore Giacometti interpretato da Geoffrey Rush. Ecco il trailer in anteprima : Siamo a Parigi ed è il 1964. Durante un viaggio nella capitale francese, lo scrittore americano e appassionato d’arte James Lord incontra il pittore svizzero Alberto Giacometti, suo vecchio amico. Così Giacometti chiede all’amico di posare per lui: vuole a tutti i costi fare un suo ritratto perché trova abbia ha un viso particolarmente interessante. L’impegno, assicura il pittore, durerà solo un paio di giorni ...

Fiat - la lettera a Mattarella degli oPerai pagati Per stare a casa : “Noi discriminati” : Pubblichiamo la lettera consegnata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da Domenico Mignano, Marco Cusano, Antonio Montella, Massimo Napolitano, Roberto Fabbricatore, i cinque operai della Fiat, ora Fca, pagati dall’azienda ogni mese da quando il Tribunale, a settembre 2016, ha dichiarato illegittimo il loro licenziamento. L’azienda di Sergio Marchionne, però, non li hai mai reintegrati sul posto di lavoro. Caro ...

Stasera su Rai1 Cenerentola : trama - cast e Personaggi del remake con Lily James e Richard Madden : Il venerdì sera Disney di Rai1 replica anche Stasera, 5 gennaio: dopo Maleficent con Angelina Jolie, proposto lo scorso 29 dicembre, sarà oggi il turno di Cenerentola, remake in live action dell'omonimo cartone animato del 1950. Diretto da Kenneth Branagh e sceneggiato da Chris Weitz, anche il film si basa sulla fiaba omonima di Charles Perrault e racconta la storia di Cenerentola, una ragazza bistrattata e ridotta a serva dalla matrigna e ...