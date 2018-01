Paul Getty e la Calabria contemporanea

Cinema - Tutti i soldi del mondo : il rapimento di Paul Getty jr raccontato da Ridley Scott : Sulle vicende realmente accadute, lo sceneggiatore David Scarpa e lo stesso regista si prendono grandi libertà narrative e tratteggiano una situazione sociale e politica a volte sgrammaticata, sia ...

Tutti i Soldi del Mondo senza Kevin Spacey - Paul Getty secondo Ridley Scott (recensione) : Girare di nuovo Tutti i Soldi del Mondo senza Kevin Spacey? Un'impresa impossibile, ma non per Ridley Scott, che non ha pensato neanche un secondo a sostituire l'attore Premio Oscar, travolto da una pioggia di accuse di molestie sessuali, con Christopher Plummer, curiosamente sua prima scelta per il ruolo del protagonista. Archiviato Spacey, spesi ulteriori costi di produzione (ben 10 milioni di extra in nove giorni di riprese), Tutti i Soldi ...

