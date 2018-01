: RT @FarodiRoma: Papa: si è cristiani se si dona gratuitamente. Successo, denaro e piaceri sono stelle cadenti che svaniscono - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Papa: si è cristiani se si dona gratuitamente. Successo, denaro e piaceri sono stelle cadenti che svaniscono - NotizieIN : Papa: "Successo e soldi stelle cadenti" - FarodiRoma : Papa: si è cristiani se si dona gratuitamente. Successo, denaro e piaceri sono stelle cadenti che svaniscono - Alise0 : RT @ParzialePaolo: #Amarcord Papa: "Non seguite luci abbaglianti di soldi e successo". Francè, non sono abbaglianti, è l'abat-jour di Bert… - Gianchi60 : RT @ParzialePaolo: #Amarcord Papa: "Non seguite luci abbaglianti di soldi e successo". Francè, non sono abbaglianti, è l'abat-jour di Bert… -

Francesco celebra nella basilica di San Pietro la Messa dell'Epifania. I Magi "vedono la stella, camminano e offrono doni".Sono i tre gesti dei Magi che "orientano il nostro percorso incontro al Signore,che si manifesta come luce e salvezza per tutte le genti". Perché i Magi hanno seguito proprio quella stella non appariscente?."Così è per,denaro,carriera, onori, i piaceri ricercati come scopo dell'esistenza -ha spiegato-.Sono meteore:brillano per un pò,ma si schiantano presto e il bagliore svanisce."(Di sabato 6 gennaio 2018)