Papa Francesco dice che soldi | carriera e successo sono meteore che svaniscono

Papa Francesco a sorpresa visita il Bambino Gesù di Palidoro : Festa a sorpresa, oggi pomeriggio, per i 120 piccoli ricoverati nella sede del Bambino Gesù a Palidoro: a poche ore dall'Epifania, il Papa ha voluto andare di persona a visitarli per salutarli e ...

VALERIA MARINI AMA Papa FRANCESCO/ "Adoro questo Pontefice - è capace di illuminare chi ha fede" : VALERIA MARINI ha dichiarato di aver incontrato recentemente PAPA FRANCESCO. In un'intervista a Diva e Donna, la showgirl ha ribadito la propria stima per il Pontefice.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 17:20:00 GMT)

Papa Francesco AI MAESTRI CATTOLICI/ "Educare senza pregiudizi : recuperate l'alleanza (rotta) scuola-famiglia" : PAPA FRANCESCO incontra i MAESTRI CATTOLICI: 'cultura dell'incontro, l'alleanza tra scuola e famiglia e l'educazione ecologica'. I tre spunti.

Papa Francesco incontra i maestri cattolici : pregiudizi e competizione rendono l'aria insana : Stimolare gli alunni all'apertura all'altro "promuovendo la cultura dell'incontro" dice il Pontefice, che lancia un monito: "Si è rotto il patto scuola-famiglia-Stato, ricostruirlo"

Papa FRANCESCO/ 'Dio odia i superbi - bisogna imparare a chiedere scusa e perdono!' : PAPA FRANCESCO, il Capo della Chiesa ha parlato di due aspetti principali della religione cattolica come quello del perdono e della confessione.

Vaticano - Papa Francesco in 12 frasi : immigrati - islam e Ius Soli - viene giù la Chiesa : Non basta un calendario a contenere le affermazioni di Papa Francesco giudicate ora sorprendenti, ora fuori luogo, ora addirittura eretiche da certa parte del mondo cattolico (vertici della Chiesa in ...

Francesco Arca papà bis - a spasso con Irene Capuano incinta e la figlia Maria Sole : ROMA ? A breve Francesco Arca e Irene Capuano diventeranno di nuovo genitori. Walking on the moon #newyorkdogs #?? #ioete #alcompleto Un post condiviso da ...

Marcia della pace a Sotto il Monte : l'apprezzamento di Papa Francesco : La benedizione durante l'Angelus in piazza San Pietro e poi le parole di apprezzamento per "le tante iniziative in nome della pace in tutto il mondo, tra cui la Marcia nazionale a Sotto il Monte": ...

Papa Francesco : 'Ogni vita - anche scomoda o ripugnante - va amata' : Affidando questo nuovo anno alla protezione della Madre di Dio, Francesco così ha concluso: 'Ci conceda il Signore di operare in questo nuovo anno con generosità per realizzare un mondo più solidale ...