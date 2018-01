Pagelle Milan Crotone 1-0 | Fantacalcio | i voti della partita Biglia e Bonaventura

Pagelle / Milan Crotone (1-0) : Fantacalcio - i voti della partita. Finalmente il momento di Bonucci! (Serie A) : Le PAGELLE di Milan Crotone (1-0): Fantacalcio, i voti della partita e i giudizi. Il gol di Bonucci, primo con la maglia rossonera, è una sorta di liberazione per il difensore e capitano(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 20:12:00 GMT)

Pagelle/ Milan Crotone (1-0) : Fantacalcio - i voti della partita. Ottima prova di Calhanoglu (Serie A) : Le Pagelle di Milan Crotone (1-0): Fantacalcio, i voti della partita e i giudizi. Il gol di Bonucci, primo con la maglia rossonera, decide una partita nella quale spicca anche Calhanoglu(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 18:55:00 GMT)

Pagelle Milan-Crotone 1-0 : primo squillo di Bonucci : Pagelle Milan-Crotone – Il Milan torna al successo in campionato a quasi un mese di distanza dall’ultima volta. I rossoneri infatti non ottenevano i tre punti in Serie A dallo scorso 10 dicembre, ovvero dalla vittoria casalinga con il Bologna. La squadra di Gattuso ha battuto il Crotone con il primo goal in maglia rossonera di Leonardo Bonucci. Annullata anche una rete a Kessiè dal Var per fallo su Mandragora. Il Milan quindi si ...

Milan-Crotone 1-0 Pagelle - voti e highlights 20^ giornata : Bonucci regala tre punti a Gattuso (VIDEO) : Milan-Crotone 1-0 pagelle, voti e highlights 20^ giornata: Bonucci regala tre punti a Gattuso (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan-Crotone- Con un rocambolesco gol di Bonucci al 52′, il Milan supera il Crotone in uno dei match del sabato pomeriggio della 20° giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Per la squadra di Gattuso tre punti ...

Pagelle/ Milan Crotone : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 20^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Milan Crotone: Fantacalcio, i voti della partita e i giudizi a tutti i calciatori che sono stati impegnati nella partita di San Siro per la ventesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 16:07:00 GMT)

Pagelle / Fiorentina Milan (1-1) : voti della partita - Simeone Mvp viola (Serie A 19^ giornata) : PAGELLE Fiorentina Milan: i voti della partita di Serie A per la 19^ giornata. I giudizi su migliori e peggiori al Franchi, le nostre valutazioni per il Fantacalcio(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 18:18:00 GMT)

Pagelle / Fiorentina Milan (1-1) : voti della partita - i migliori tra i rossoneri (Serie A 19^ giornata) : Pagelle Fiorentina Milan: i voti della partita di Serie A per la 19^ giornata. I giudizi su migliori e peggiori al Franchi, le nostre valutazioni per il Fantacalcio(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 16:03:00 GMT)

Pagelle Fiorentina-Milan 1-1 : Bonucci da matita rossa - Thereau impalpabile : Pagelle Fiorentina-Milan – Si è concluso il lunch match di questa 19^ giornata di Serie A, l’ultima del 2017, che ha visto affrontarsi al ‘Franchi’ Fiorentina e Milan. 1-1 il risultato finale. Calhanoglu ha risposto a Simeone con i due goal che sono arrivati tra il 72′ e il 74′. Per il resto poche emozioni e ritmi abbastanza bassi con le due squadre apparse un po ‘ stanche per gli impegni di Coppa ...

Fiorentina-Milan 1-1 Pagelle - voti e highlights 19^ giornata : Calhanoglu risponde a Simeone : Fiorentina-Milan 1-1 pagelle, voti e highlights 19^ giornata: Calhanoglu risponde a Simeone Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina-Milan – Ultimo lunch match del 2017 è quello del ‘Franchi’ di Firenze, dove la Fiorentina ospita il Milan, gasato dalla vittoria nel derby contro l’Inter in Coppa Italia. I viola invece vogliono ...

Pagelle/ Fiorentina Milan : i voti della partita (Serie A 2017-2018 19^ giornata - primo tempo) : Pagelle Fiorentina Milan: i voti della partita di Serie A per la 19^ giornata. I giudizi su migliori e peggiori al Franchi, le nostre valutazioni per il Fantacalcio(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 13:33:00 GMT)

Pagelle/ Milan Inter (risultato 1-0) : i voti della partita. Finalmente Franck Kessié (Coppa Italia) : PAGELLE Milan Inter: i voti della partita di Coppa Italia, giudizi sui migliori e peggiori a San Siro per il derby valido per i quarti di finale (27 dicembre)(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 17:48:00 GMT)

Pagelle/ Milan Inter (risultato 1-0) : i voti della partita. Ranocchia fa rimpiangere Miranda (Coppa Italia) : Pagelle Milan Inter: i voti della partita di Coppa Italia, giudizi sui migliori e peggiori a San Siro per il derby valido per i quarti di finale (27 dicembre)(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 16:33:00 GMT)

Pagelle/ Milan Inter (risultato 1-0) : i voti della partita. Cutrone show (Coppa Italia) : PAGELLE Milan Inter: i voti della partita di Coppa Italia, giudizi sui migliori e peggiori a San Siro per il derby valido per i quarti di finale (27 dicembre)(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 13:23:00 GMT)

Pagelle/ Milan Inter (risultato 1-0) : i voti della partita. Disastroso Joao Mario (Coppa Italia) : PAGELLE Milan Inter: i voti della partita di Coppa Italia, giudizi sui migliori e peggiori a San Siro per il derby valido per i quarti di finale (27 dicembre)(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 10:31:00 GMT)