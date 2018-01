Ottanta anni di Adriano Celentano | innovatore tradizionalista | è sempre rock

Adriano Celentano compie Ottanta anni!! Il “molleggiato” è ancora un “bimbo”! : Adriano Celentano compie 80 anni. Il “Mollegiato” è stato negli anni oltre che un cantante leader della musica italiana anche un contestatore, un rivoluzionario, un genio, un artista sensibile dall’animo rock che ha scritto e cantato più di una canzone divenute dei veri e propri cult. Sabato 6 gennaio, dunque, per il giorno della Befana il cantautore milanese spegnerà 80 candeline e canale 5 riproporrà in prima serata tv lo show evento di ...

Raf/ Il pugliese porta a Maratea l'aria di anni Ottanta e si balla aspettando mezzanotte (L'anno che verrà) : Raf, il cantante pugliese è tra gli ospiti della serata su Rai Uno che ci porta direttamente al 2018. Sul palcoscenico di Maratea porta gli anni '80. (L'anno che verrà)(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 23:43:00 GMT)

Ready Player One : il trionfo degli anni Ottanta : Una potente multinazionale inizia subito la corsa, intenzionata a trasformare il mondo virtuale in una macchina per fare soldi. Utenti vari si mettono pure loro in azione, allo scopo di mantenerlo ...

Un’altra donna ha detto che Dustin Hoffman la molestò negli anni Ottanta : L’attrice Kathryn Rossetter ha detto che nel 1984, mentre stava recitando insieme a Dustin Hoffman in uno spettacolo di Broadway, lui le fece subire un’esperienza “orribile, demoralizzante e offensiva”. Rossetter ha spiegato, in un articolo scritto per l’Hollywood Reporter, che Hoffman The post Un’altra donna ha detto che Dustin Hoffman la molestò negli anni Ottanta appeared first on Il Post.

Lo studioso di letteratura Franco Moretti è stato accusato da una donna americana di averla stuprata negli anni Ottanta - lui ha negato le accuse : Franco Moretti, lo studioso di letteratura fratello del regista Nanni Moretti, è stato accusato di stupro da una donna americana che aveva conosciuto negli anni Ottanta. Moretti si è difeso dicendo di avere avuto un rapporto sessuale consensuale con la The post Lo studioso di letteratura Franco Moretti è stato accusato da una donna americana di averla stuprata negli anni Ottanta, lui ha negato le accuse appeared first on Il Post.

Il 3 novembre esce “L’Ostaria delle Dame” di Francesco Guccini con i nastri di suoi tre concerti acustici registrati nei primi anni Ottanta : Bologna. “L’Osteria delle Dame è chiusa da allora. A quei tempi ogni tanto sbucava da chissà dove una grossa pantegana che, fra le grida di tutti, si aggirava fra le sedie imperturbabile. Chissà se c’è un suo discendente che sbuca,…Continua a leggere →