Omicidio Mattarella | 38 anni dopo le targhe dei Nar sono scomparse Grasso | “Fu

Mafia : inchiesta Omicidio Mattarella - famiglia mai sollecitato riapertura : Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - Fonti vicine alla famiglia Mattarella, come apprende l'Adnkronos, fanno rilevare che non c'è stato "nessun contatto, diretto o indiretto", con la Procura di Palermo per "sollecitare la riapertura dell'inchiesta" sull'omicidio del Presidente della Regione siciliana, Pier

Mafia : inchiesta Omicidio Mattarella - il giallo della targa in un libro di Giovanni Grasso : Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - Il 'giallo' della targa rubata dai neofascisti per l'omicidio di Piersanti Mattarella, e che potrebbe portare alla riapertura dell'inchiesta sull'uccisione dell'ex Presidente della Regione siciliana ucciso il 6 gennaio 1980 a Palermo, era stato scovato dal giornalista G

Mafia : inchiesta Omicidio Mattarella - il giallo della targa in un libro di Giovanni Grasso (2) : (AdnKronos) - "In particolare - scriveva nel suo libro Giovanni Grasso - viene segnalata una coincidenza piuttosto singolare. In un covo di Terza posizione, in via Monte Asolone, vengono rinvenuti nel 1982 due spezzoni di targhe. Il primo è costituito solo da due lettere: PA, la sigla di Palermo. L'

Mafia : Omicidio Mattarella - dopo 38 anni Procura Palermo riapre inchiesta : Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - La Procura di Palermo ha riaperto, a 38 anni di distanza dall'omicidio, l'inchiesta sull'uccisione di Piersanti Mattarella, l'ex Presidente della Regione siciliana, fratello del Capo dello Stato, Sergio. Gli inquirenti stanno effettuando una serie di nuovi accertamenti

