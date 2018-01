Musei : Franceschini - Oltre 50 mln visitatori - è record : Dati definitivi 2017. Al top si conferma Colosseo, più di 7 mln

Oltre 50 mln visitatori musei - è record : (ANSA) - ROMA, 6 GEN - I dati definitivi 2017 "segnano il nuovo record per i musei italiani: superata la soglia dei 50 milioni di visitatori e incassi che sfiorano i 200 milioni di euro, con un ...

Come un gatto in tangenziale Oltre 3 mln : ROMA, 2 GEN - Continua il successo di Come un gatto in tangenziale: la commedia di Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, uscita il 28/12 in 500 copie, una produzione Wildside con ...

Roma - arrivano Oltre 425 mln per ammodernare linee Metro A e B : Roma, 2 gen. (askanews) oltre 425 milioni destinati all'ammodernamento delle linee Metro A e B, la creazione di una nuova flotta con l'acquisto di 14 nuovi treni e la manutenzione del parco rotabile. ...

Regione Fvg - Serracchiani : dal Cipe ottenuti Oltre 50 mln : Trieste, 27 dic. (askanews) Per la sicurezza di edifici scolastici 9,78 milioni, 9,3 per la variante di Rigolato e ben 30 milioni per 21 interventi di sistemazione idraulica, prevenzione del rischio ...

Abruzzo - in arrivo Oltre 100 mln euro : (ANSA) - L'AQUILA, 22 DIC - In arrivo oltre 100 milioni di euro di risorse per il terremoto 2016-2017 relativi agli edifici scolastici, di edilizia popolare e opere civili per la vita collettiva come ...

Per Oltre 3 mln di famiglie l'assegno previdenziale è l'unica fonte di reddito : Nel 2016 i pensionati italiani erano 16 mln e 100 mila e hanno percepito un assegno con un aumento di 257 euro rispetto all'anno precedente. I dati nel giorno in cui la legge di bilancio approda nell'...

(VIDEO) Sequestrati beni ai Casamonica per Oltre 2mln di euro : I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo un Decreto di sequestro emesso dal locale Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia capitolina, nei confronti di sei soggetti, tutti appartenenti alla nota famiglia dei Casamonica. L’odierno provvedimento scaturisce da minuziose indagini condotte dagli specialisti del […] L'articolo (VIDEO) Sequestrati ...

Mafia : Dia sequestra Oltre 20 mln a boss clan 'Dominante' del ragusano : Roma, 19 dic. (AdnKronos) - sequestrati beni per oltre 20 milioni a boss del clan mafioso 'Dominante'. Dalle prime ore personale della Direzione Investigativa AntiMafia di Catania, diretta dal primo dirigente della Polizia di Stato Renato Panvino, con la collaborazione del Centro Operativo di Roma e

Abruzzo - Oltre 6mln per interventi straordinari nelle scuole : Roma, 18 dic. (askanews) Sei milioni di euro per gli interventi straordinari nelle scuole. La Giunta regionale dell'Abruzzo, su proposta dell'assessore Silvio Paolucci, ha deliberato la contrazione di ...

Falsi : Oltre 6 mln prodotti sequestrati : PRATO, 18 DIC - Sono circa sei milioni i prodotti contraffatti e potenzialmente dannosi, per un valore di 30 milioni di euro, sequestrati dalla guardia di finanza del comando di Prato nel corso dell'...

Dissesto - Galletti-Chiamparino : Oltre 60 mln per Piemonte : Roma, 14 dic. (askanews) oltre 60 milioni di euro per gli interventi di difesa del suolo e prevenzione del rischio idrogeologico in Piemonte. E' quanto prevedono due atti distinti, un Protocollo d'...

(VIDEO) Lotta alla contraffazione. Sequestrati Oltre 7mln di giocattoli e addobbi natalizi illegali : I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sequestrato oltre 7 milioni di prodotti contraffatti e non sicuri nei confronti di 6 imprenditori cinesi, tutti denunciati alla locale Procura della Repubblica. L’attività costituisce l’epilogo di un’ampia azione investigativa, convenzionalmente denominata “Trash Toys”, condotta dai Finanzieri del I Gruppo Roma volta al […] L'articolo (VIDEO) Lotta alla ...

Algida - sanzione Antitrust da Oltre ' 60 mln a Unilever : ... composta da un ampio utilizzo di clausole di esclusiva merceologica e da una serie articolata di ulteriori condizioni fidelizzanti, strumenti di politica commerciale e condotte complessivamente ...