Ogni anno duemila mamme in Piemonte sono costrette a lasciare il lavoro

Parla Steve Bannon : "Trump è un grande uomo - lo sostegno Ogni giorno" : "Il presidente è un grande uomo, lo sapete, lo sostengo ogni giorno". Questo è il primo e finora unico commento dell'ex chief strategist della Casa Bianca Steve Bannon dopo che Donald Trump lo ha ripudiato pubblicamente e violentemente per le rivelazioni su di lui e sulla sua famiglia nel libro "Fire and Fury: the Trump White House".Un commento che ha rilasciato alla trasmissione 'Breibart News Tonight' (legata all'omonimo sito di ...

Cassazione a sorpresa : le badanti hanno diritto a 11 ore di riposo Ogni giorno : La decisione della Suprema corte tocca un tema delicatissimo e rischia di sollevare problemi e conflitti nel sempre più diffuso problema dell'assistenza domiciliare di persone anziane o...

Anno record per la sicurezza in aereo : un incidente Ogni 7 - 36 milioni di voli : MILANO - Il 2017 va in soffitta con il record di sicurezza per il trasporto aereo. Con un totale di 10 incidenti che hAnno provocato 44 morti, l'Anno appena terminato è stato 'il più sicuro di tutti i ...

La polemica Le tasse aumentano Ogni anno mentre i redditi no. Ecco perché siamo sempre più poveri : siamo arrivati alla tassa sul sacchetto di plastica. Più che al ridicolo, di cui i nostri governanti si rendono poco conto, siamo scesi nell'inferno della schiavitù economica. Un tempo, ahinoi molto ...

Il Toro monta fino a metà 2018 IncOgnite : crescita Usa e fine QeMercati - previsioni per il nuovo anno : Il Toro continuerà a correre, almeno per la prima parte del nuovo anno. Ma ci sono ostacoli che dovrà schivare. Sembrano avere pochi dubbi gli analisti delle principali banche d'affari che, nelle loro previsioni per il 2018, affermano che il nuovo anno si presenta ancora favorevole per gli asset rischiosi Segui su affaritaliani.it

Zhang Jr : 'Buon anno ai cacciatori di sOgni. Continuaiamo a lottare per...' : Buon anno ai cacciatori di sogni di tutto il mondo. Che il 2018 sia eccezionale!'. Life is full of adventures and surprises. Now, the new chapter is waiting to be written. With mix of challenges and ...

Astrologi e santoni toppano ancora. Trump - Kim - Juve - fine del mondo e cataclismi di Ogni tipo : non ne hanno presa una con le previsioni ... : ... maghi e santoni ci ha pensato il Cicap, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, fondato nel 1989 da Piero Angela e da altre personalità del mondo della scienza ...

Oroscopo degli Sportivi 2018 – Italia - che anno! Le previsioni di Olympiadamus sugli azzurri : tra sOgni e profezie : Non ha mancato l’appuntamento, c’era tutto il mondo sportivo che lo aspettava e lo invocava, il Vate è apparso nuovamente come tutti gli anni. Olympiadamus è disceso nuovamente tra noi, si è seduto nel Tempio dello Sport, ha scrutato attentamente gli astri, ha valutato le congiunture planetarie, gli allineamenti del cosmo e gli incroci satellitari, si è appellato alle sue rinominate doti profetiche. E alla fine ha vaticinato, ha ...

L'anno che verrà : aumenta la Tari - lungomare 'ostaggio' delle alienazioni e incOgnita Ballarin : SAN BENEDETTO DEL TRONTO " Pochi annunci e tanti riferimenti (polemici) al passato . L'amministrazione comunale fa il bilancio del 2017 e, contestualmente, dei diciotto mesi di mandato, buttando un ...

Salute 2017 - le 'star' dell'anno e i sOgni per il 2018 : ... salvato da una forma di epidermolisi bollosa che gli aveva mangiato l'80% dell'epidermide, quest'anno ha fatto il giro del mondo. Un esempio emozionante di come davvero la ricerca di base possa ...

Fiorentina - COgnini : 'Siamo all'anno zero. Milan? Spesi 240 milioni ma...' : Mario Cognini , presidente esecutivo della Fiorentina , parla a la Gazzetta dello Sport : 'Il calcio italiano sta vivendo un punto di svolta, un anno zero. C'è bisogno di un presidente della FIGC competente e autorevole. E soprattutto aumentare i proventi derivanti dalla vendita ...