Nuovo record per Callejon | è il giocatore spagnolo con più reti in Serie A

Musei - Nuovo record : 50 mln di visitatori nel 2017 : In testa alla classifica dei luoghi più visitati restano Colosseo, Pompei, Uffizi, Accademia di Firenze e Castel Sant'Angelo. superata la soglia dei 50 milionidi visitatori e incassi che sfiorano i 200 milioni di euro, con unincremento sul 2016 di circa cinque milioni di visitatori e di ventimilioni di euro

Fca prosegue la corsa in Borsa - Nuovo record : MILANO - Fca ancora in rialzo: dopo la volata di oltre l'8% messa a punto la vigilia , i titoli della casa auto segnano ancora +6,35% a 17,92 euro, nuovo massimo storico. Da inizio anno le quotazioni ...

Le borse continuano a correre Nuovo record di Fca a Milano Tokyo ai massimi da 26 anni : Listini ancora in rialzo sulla scia della nuova chiusura record a Wall Street, con il Dow Jones per la prima volta sopra quota 25.000 punti. Anche Tokyo ha ritoccato il suo massimo da 26 anni Segui su affaritaliani.it

Hamsik - l'orgoglio di un Nuovo record : «Due anni fa non l'avremmo vinta» : Il periodo speciale di Marek Hamsik non è ancora finito. E menomale, penseranno i tifosi azzurri. Perché ad oggi il Napoli è proprio lui, il capitano slovacco che dopo un lungo...

Nuovo record storico turisti in Spagna - ma Catalogna in calo : La diminuzione di visitatori nella regione, che la segretaria di Stato al Turismo, Matilde Asian, ha posto in relazione alla "instabilità politica" provocata dal processo indipendentista, è stata ...

Rihanna e il suo album “Anti” hanno conquistato un Nuovo record : “Anti”, l’ultimo album in studio di Rihanna non smette di regalarle soddisfazioni. via GIPHY L’ultima in ordine di tempo è giunta proprio sul finire di questo 2017, a quasi due anni di distanza dalla pubblicazione del disco (uscito il 28 gennaio 2016). Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri) in data: Dic 3, 2017 at 11:41 PST Riri e il suo “Anti” continuano a dominare le classifiche di tutto ...

Huawei ha spedito oltre 150 milioni di smartphone nel 2017 - un Nuovo record : Huawei continua a crescere e fa registrare un nuovo record di vendite nel 2017, superando i 150 milioni di dispositivi spediti. L'articolo Huawei ha spedito oltre 150 milioni di smartphone nel 2017, un nuovo record è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Vela - Sydney-Hobart 2017 : Wild Oats XI la spunta nel finale e realizza il Nuovo record! Ma c’è la protesta di Comanche… : finale entusiasmante alla Sydney-Hobart 2017. Wild Oats XI ha vinto superando Comanche proprio in dirittura d’arrivo, andando a prendersi la 73esima edizione della prestigiosa regata e realizzando il nuovo record di 1 giorno, 8 ore, 48 minuti e 50 secondi, battendo il precedente di quasi 6 ore. Per gli australiani si tratta della nona vittoria, ottenuta tre anni dopo l’ultima. Per l’imbarcazione australiana è un successo ...

Nuoto - fulmine Kliment Kolesnikov : è suo il Nuovo record mondiale dei 100 dorso! : Per pochi centesimi non gli era riuscito a Copenhagen ma nella piscina di casa a San Pietroburgo, il giovanissimo “fulmine” del dorso Kliment Kolesnikov si è preso il record del mondo in vasca corta dei 100 dorso. Fresco campione europeo della specialità, battuto clamorosamente da Simone Sabbioni domenica scorsa nella finale dei 50, Kolesnikov, 17 anni, si è rifatto nella Vladimir Salnikov Swim Cup 2017 in programma oggi e domani nella città ...

