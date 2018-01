Nintendo Switch | Tutte Le Novità Del Firmware 5 0!

E' Ufficiale : Nintendo Switch ha venduto più di quanto abbia fatto Wii U nel suo intero ciclo vitale : Secondo gli ultimi dati Famitsu Switch ha superato le vendite di Wii U in Giappone, riporta Nintendoeverything.Fino al 31 dicembre la nuova console ha raggiunto le 3.407.158 unità vendute, mentre Wii U è riuscita a vendere 3.301.555 unità nel corso del suo ciclo vitale. Switch ha inoltre venduto 115.255 unità durante la settimana del 25 dicembre, mentre Wii U 69 unità.Secondo alcuni reports precedenti le vendite della console ibrida di Nintendo ...

Meltdown e Spectre : a rischio Nintendo Switch e possibilmente One e PS4 : Qualche giorno fa è stata scoperta una delle più grandi vulnerabilità di sicurezza nella storia dei recenti computer. Conosciuto come Spectre , è una vulnerabilità molto importante che riguarda quasi tutti i processori commercializzati negli ultimi vent’anni, indipendentemente dal fatto che utilizziamo Windows, Linux, Android, MacOS o iOS . Ma per quanto riguarda le console ? In un primo momento è stato rilevato solo nei processori ...

Nintendo Switch hackerata - pirateria già nel 2018? I pericoli dal Team-Xecuter : Una volta che una console ha successo arrivano i pirati e questo sta accadendo anche con Nintendo Switch. Da sempre quando un prodotto raggiunge il mercato di massa diventa un qualcosa di succulento per gli hacker, bramosi di rimuovere le protezioni per esempio dalle console anche per una questione di sfida. Queste modifiche alle console, software, hardware o addirittura in congiunzione, permettono di poter eseguire codice di terze parti, ...

NBA Playgrounds : Enhanced Edition sbarca su Nintendo Switch : Nel mese di maggio del 2017 NBA Playgrounds, sequel spirituale di NBA Jam, è stato pubblicato su PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC, ora Saber Interactive annuncia l'arrivo della Enhanced Edition sulla console ibrida di Nintendo.Come segnala Nintendoeverything, NBA Playgrounds: Enhanced Edition si presenta come una versione aggiornata del gioco base, con tutti gli aggiornamenti usciti dal lancio fino a oggi, varie migliorie e nuovi contenuti. ...

Nintendo Switch : confermato il supporto dei più importanti sviluppatori e dei publisher third-party : Nintendo Switch torna protagonista, dopo le recenti notizie che ci parlavano dell'ibrida come la console venduta più velocemente di tutti i tempi negli USA, con interessanti notizie che riguardano la conferma del supporto dei più importanti sviluppatori e dei publisher third-party.Come riporta Nintendoeverything, Nintendo ci tiene a precisare che "i fan possono restare in attesa anche del supporto continuato dai più grandi publisher come EA, ...

Nintendo : "Switch è la console venduta più velocemente di tutti i tempi negli USA" : Nintendo Switch è stata la grande protagonista del 2017, con i titoli in esclusiva come The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Super Mario Odyssey che hanno monopolizzato le premiazioni come gioco dell'anno un po' ovunque. A ulteriore conferma del grande successo della console, Nintendo oggi ha diffuso i dati di vendita relativi al mercato degli Stati Uniti, con Switch che si è dimostrata la console venduta più velocemente di tutti i tempi ...

Xeodrifter sta per approdare su Nintendo Switch : Jools Watsham e il team di Atooi hanno dichiarato che Xeodrifter giungerà anche per la macchina ibrida di Nintendo, lo potremo trovare sul Nintendo Switch eShop riporta MyNintendonews.Il gioco è stato originariamente lanciato nell'ormai lontano 2014, ed includerà senz'altro tutti i miglioramenti apportati negli anni in un'unica edizione completa. Non è ancora noto nulla riguardo un'eventuale data di arrivo.Xeodrifter unisce elementi di Metroid ...

Pokémon 1 e 0 sarà il titolo del videogioco per Nintendo Switch nel 2018? : Nuove indiscrezioni emergono dal web e riguardano il mondo Nintendo: in particolare, dopo aver lanciato un'indiscrezione stuzzicante sul possibile arrivo di una valanga di titoli per Nintendo Switch, parliamo stavolta del nuovo episodio dei Pokémon attualmente in sviluppo per la piattaforma ibrida e in arrivo presumibilmente nel corso del 2018. Il titolo ufficiale dei due nuovi capitoli sarà... Pokémon 1 e 0? Se non le nomenclature ufficiali, ...

Nintendo Switch Giochi In Uscita Nel 2018 : Trapela sul web una lista dei Giochi in Uscita nel 2018 per Nintendo Switch. Ecco i Giochi che usciranno nel 2018 per Nintendo Switch I Giochi per Nintendo Switch che arriveranno nel 2018 Grandi, grandissime novità sono in arrivo per tutti i possessori di Nintendo Switch e per tutti quelli che sono intenzionati ad acquistare la console. Nelle scorse […]

Una lista enorme di giochi in arrivo per Nintendo Switch : spunta un leak su Amazon USA : Nintendo Switch ha chiuso un anno decisamente proficuo, sia per le casse della Casa di Kyoto che per la line up che la piattaforma ibrida è riuscita ad assicurare ai giocatori nel corso del 2017. Nel 2018 sono in arrivo tantissime novità, a cominciare da una lista enorme di possibili giochi in arrivo sulla console: secondo un corposo leak di Amazon USA, infatti, è in arrivo più di qualche sorpresa. Il leak arriva da un utente di Reddit ...

Il team Xecuter torna in scena su Nintendo Switch con un modchip : ll team Xecuter,molto conosciuto per le mod su Xbox360, hanno annunciato un prodotto che dovrebbe abilitare un firmware personalizzato su tutte le console Switch.Il “prodotto”, che molto probabilmente sarà una sorta di modchip, dovrebbe abilitare un CFW permanente e un homebrew “su tutte le console”.Come prova arriva un video( a fine articolo) che indica il logo Xecuter al momento del boot, molto probabilmente grazie a ...

Arriva Switch Appstore : un nuovo store per homebrew - tool per Nintendo Switch : La conferenza al 34C3 da parte dei grandi hacker come Plutoo, Derrek, e Naehrwert ha risvegliato alcuni utenti e sviluppatori della scena hacking della nuova console Nintendo Switch.Il rilascio di homebrew e tool per questa nuova console è appena iniziato.Se conoscete brewology o vitadb,due siti costantemente aggiornati in cui è possibile trovare ogni singolo homebrew, plug-in e tool per la console PSVITA,vi segnaliamo l’arrivo di Switch ...

Nintendo Switch : la console è tra gli oggetti tech più desiderati dal pubblico americano : L'anno appena passato ha visto l'uscita dell'apprezzatissimo Nintendo Switch, la console ibrida che ha fatto registrare, e registra tutt'ora, numeri veramente ottimi. Gli ultimi dati ci parlavano dell'incredibile successo che la console ha riscosso in Giappone, in soli 9 mesi Switch ha venduto quanto Wii U ha fatto nel suo intero ciclo vitale, ma a quanto pare l'ibrida della Grande N gode di successo anche negli USA.Lo si evince da una ...

Uscite di gennaio 2018 : ecco i videogiochi in arrivo per PS4 - Xbox One - PC - Nintendo Switch e mobile : Come abbiamo già evidenziato in diversi frangenti, il 2017 è stato un anno di Uscite videoludiche a dir poco spettacolare. E l'anno appena iniziato non sarà da meno, perché tra le Uscite di gennaio 2018 ci sono un paio di titoli che non dovete assolutamente perdere. Vediamo insieme la lista dei videogiochi più attesi. Si inizia l'11 gennaio con un tris di Uscite per Nintendo Switch, che andranno a rimpolpare la corposa line up della ...